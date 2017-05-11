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КАКИЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ РАЗОГРЕВАТЬ ПОВТОРНО
Даже самые полезные продукты могут потерять свои свойства при повторном разогревании. Чтобы пища из полезной не превратилась во вредную, помните, какие продукты ни в коем случае не стоит разогревать повторно.
1. Сельдерей очень полезен как для здоровья, так и для фигуры. Очень часто его добавляют в супы или пюре. Но полезен он ровно до того момента, как остынет. Сельдерей содержит нитраты, которые при повторном разогревании становятся нитритами и канцерогенами, которые приводят к образованию опухолей.
2. Грибы и так непростой продукт, так как не у всех организм их усваивает. А вот при повторном нагревании они становятся откровенно вредными, так как входящий в их состав белок изменяет свою структуру.
3. Яйца при повторном нагревании становятся так же, как и грибы, токсичны из-за изменения структуры белка.
4. Картофель при вторичной обработке может вызывать ботулизм, особенно если разогревать его в фольге. При повторном нагревании происходит изменение вторичную структуры крахмала, потому картофель лучше есть свежеприготовленным. Также стоит отказаться от фаст-фуда.
5. Курятину также лучше не разогревать. Из-за изменения структуры белка систематическое потребление повторно разогретой курицы может стать причиной гастрита и других заболевания ЖКТ.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, здоровье, советы, продукты
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