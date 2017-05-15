Все рубрики раздела
- ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!08:31
- Мінеральна вода: чи справді безпечна?08:18
- Чем опасны бананы07:47
- Про які хвороби свідчить герпес?22:48
- КАКИЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ РАЗОГРЕВАТЬ ПОВТОРНО20:10
- Як назавжди забути про мозолі?14:09
- Мед і кориця лікують три хвороби08:30
- Эти продукты восстанавливают кости, зрение и улучшают память на 70%!22:45
- ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ ЖЕНЩИНАМ В «ЭТИ ДНИ»21:15
- Каждый боец в АТО сможет провериться на ВИЧ-СПИД19:17
Чем опасны бананы
Несмотря на свое тропическое происхождение банан давно стал одним из самых любимых фруктов.
Сладкая душистая мякоть сортов, поставляемых на отечественный рынок, не нуждается в тепловой обработке и уже готова к употреблению. Ее можно есть просто так или добавлять в каши, фруктовые салаты, мороженое, выпечку, всевозможные десерты. Банан придает блюду особо нежный и притягательный вкус.
Польза бананов
Мякоть банана богата витаминами группы В, А, Е, РР, С и целым комплексом микроэлементов. Среди них цинк, медь, калий, магний, кальций, железо и др. Этот волшебный фрукт помогает справиться с пониженным настроением, улучшает работу печени и почек. Из-за высокого содержания железа бананы особо рекомендуются тем, кто страдает железодефицитной анемией.
Эти фрукты прекрасно помогают справиться с разными проблемами пищеварения: улучшают перистальтику кишечника, лечат запоры, помогают устранить изжогу и пр. Периодически баловать себя бананами рекомендуется и тем, кто страдает от депрессии, плохо спит или чувствует нервозность. Этот фрукт влияет на выработку серотонина, который дает нам ощущение спокойствия и счастья. При стольких положительных качествах не лишены бананы и некоторых изъянов.
Чем опасны бананы
Самую главную опасность бананы представляют для людей с больными сосудами и сердцем. Дело в том, что банановая мякоть адсорбирует жидкость и выводит из организма много воды. Злоупотребление бананами может привести к загустению крови и впоследствии — к образованию тромбов в сосудах. Особенно осторожными нужно быть пациентам с ишемической болезнью сердца и тромбофлебитом. Если в прошлом у человека уже были инфаркт или инсульт, бананы вообще лучше заменить на более легкие для организма яблоки и груши.
Не меньшую опасность представляет это лакомство и для малышей. Пищеварительная система детей до 3-х лет может очень тяжело воспринимать такую непривычную пищу. В итоге ребенок будет страдать от диареи, коликов и метеоризма. В самом нежном возрасте возможно даже отравление.
Также не стоит забывать, что у бананов очень высокий гликемический индекс. Тем, кто болеет сахарным диабетом, страдает избыточным весом и сидит на диете, стоит максимально ограничить употребление бананов. От них сильно поправляются. А вот мужчинам, желающим получить заряд энергии перед силовой тренировкой, съесть кусочек банана — самое то!
Источник: mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, опасность, польза, вред, фрукты, банан
- Боевикам рассказали, что делать с авто ОБСЕ, проезжающими по «незапланированным маршрутам»14:55
- Стреляли по Авдеевке, попали по своим - косорукие "воины" "днр" пытаются обвинить силы АТО14:35
- «Мертвые души» Плотницкого: в «ЛНР» пополняют ряды11:55
- Путин боится: ученый объяснил тщетность потуг главаря "ДНР" присоединиться к РФ11:15
- Боевики расстреливали украинский опорный пункт под Станицей Луганской из пулемета – штаб АТО10:55
- Принудительной эвакуации из "серой" зоны не будет – Порошенко09:41
- Что-то новое: в силах АТО рассказали о плане Путина на Донбассе21:30
- В Славянске открыли Аллею Семьи19:30
- У ПРИФРОНТОВОМУ БЕРЕЗОВОМУ ЗАТРИМАЛИ РОЗВІДНИЦЮ БОЙОВИКІВ19:10
- Порошенко четко объяснил свое отношение к Донбассу18:50
- Коррупция в армии: последовали громкие увольнения16:28
- Порошенко и Меркель обсудят давление на РФ и европейский вектор Украины16:12
- Розкрито таємниці краси Мерлін Монро15:58
- Евросоюз поддерживает продление санкций против РФ15:45
- В Украине нашли дешевую замену российскому газу 15:30
- Первая леди Украины получила работу на телеканале "Украина" (ВИДЕО)15:25
- Голозадого пранкера Седюка выпустили под личные обязательства15:15
- Организаторы Евровидения прокомментировали инцидент с Седюком15:05
- Боевикам рассказали, что делать с авто ОБСЕ, проезжающими по «незапланированным маршрутам»14:55
- Под закрытую Раду сбежались «страусы» (фото)14:48
- Розкрито таємниці краси Мерлін Монро15:58
- 10 причин не всегда доверять друзьям09:28
- МОШЕННИКИ ВКОНТАКТЕ: КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА НОВУЮ «РАЗВОДКУ»08:55
- ГОРЯЧАЯ ВОДА ЗАМЕДЛЯЕТ СТАРЕНИЕ?!08:31
- Мінеральна вода: чи справді безпечна?08:18
- Чем опасны бананы07:47
- Политические интриги: почему Интерпол не ищет тех, кто украл годовой бюджет Украины11:00
- Насколько безопасна вода из крана?13:38
- 12 МАЯ – ПРАЗДНИК ДЕВЯТИ ЦЕЛИТЕЛЕЙ: ПРИМЕТЫ, ОБРЯДЫ, ТРАДИЦИИ.13:15
- Как стать спокойным человеком09:30
- Для вашего же блага: чего нельзя делать в день рождения
- Дипломат рассказал, как на самом деле Трамп обманул весь мир, прикрывшись встречей с Климкиным
- Трамп сделал важное заявление об отношениях Украины и России после встреч с Климкиным и Лавровым
- Что-то новое: в силах АТО рассказали о плане Путина на Донбассе
- Продюсер Джамалы рассказал о печальной судьбе гонорара певицы
- Скандальная футболка «Russia»: как Порошенко оправдал сына
- Украинцев ожидают новые пенсии
- Порошенко четко объяснил свое отношение к Донбассу
- Расценки Мариуполя: справка переселенца – 500 грн, проверка переселенца – 700 грн.
- 12 мифов о вредных продуктов, в которые пора перестать верить!