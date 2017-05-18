П'ять способів уникнути остеохондрозу

18.05.2017 13:20

При відсутності навантаження, починає поступово порушуватися мобільність міжхребцевих дисків, м'язи спини слабшають. Як не допустити розвитку остеохондрозу - читайте у "Країні Здоров'я"

1. Кожен день ходити пішки.



У день слід проходити хоча б 5 км. На перший погляд вам може здатися, що це дуже багато, але це не так. Для цього вам достатньо пройти пішки 1-2 зупинки і півгодини по дорозі на роботу і з роботи додому.

Найголовніша умова - ходьба без нічого і швидким кроком.

Авоськи, сумки і численні пакети будуть заважати здорової ходьбі. Вони ускладнять ситуацію, так як ви перевантажите і без того втомлений хребет.



2. Правильна організація робочого місця.



Якщо у вас сидяча робота і більшу частину робочого дня ви проводите за письмовим столом або перед монітором комп'ютера, то вам просто необхідно навчитися правильно сидіти. Основні правила: міцна опора для спини, ноги повинні лежати на підлозі, а лікті на підлокітниках.

Монітор комп'ютера слід розташувати напроти себе, трохи ніжу рівня очей. Якщо під час роботи вам доводитися постійно повертати голову, то вам забезпечена додаткове навантаження на шию. В результаті у вас може розболітися голова, ви будете відчувати біль і дискомфорт в області шиї.

Не забувайте про перерви. Правильний режим робочого дня: 45 хвилин працюєте, 10 хвилин відпочиваєте, під час перерви ви можете походити трохи і розім'яти суглоби. Не пропустіть можливість вдіяти різні прості вправи для спини, так само ви можете помасажувати шию і поперек.



3. Займаємося плаванням.



Фізичні перевантаження здоров'я вашому організму не додадуть, а при проблемах зі спиною і зовсім нададуть тільки негативний вплив. Винятком може стати плавання : вода допоможе розслабитися і приведе в тонус м'язи всього тіла. Даний вид спорту добре позначається на стані хребта. М'язи спини, чимось нагадують верблюдів, вони можуть винести не більшу, але тривалу навантаження.

Плавання в басейні - це оптимальний варіант навантаження на м'язи хребта, щоб вони не перенапружувалися і знаходилися в тонусі. У басейн слід ходити кілька разів на тиждень. Результат ви побачите майже відразу.



4. Відпочиваємо з комфортом.



Матрац, на якому ви спите, має бути не твердим, але і не дуже м'яким. У хребта є свої фізіологічні вигини, які слід підтримувати в нормальному стані. Неправильно підібраний матрац може деформувати їх, доставляючи при цьому вельми неприємні відчуття.



Найкращий варіант - це ортопедична подушка або матрац. Дані елементи ліжка повинні бути підібрані з урахуванням індивідуальних особливостей людини.



5. Пийте мінеральну воду.



Намагайтеся пити мінеральну воду, до складу якої входять солі кремнію. Наші суглоби потребують в цьому елементі. Завдяки кремнію вони стають рухливими і гнучкими. У сирої воді з-під крана даного елемента практично немає, тому не забувайте поповнювати його нестача в організмі.

