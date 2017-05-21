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Диетологи рассказали, чем полезны молодые кабачки
Самыми полезными считают молодые недозрелые кабачки 20-25 см, которые готовят вместе с кожурой.
Еще один сезонный овощ появился на полках супермаркетов – кабачок. Чем полезен овощ и как с его помощью похудеть?
Кабачки можно жарить, готовить на гриле, тушить, запекать в духовке, мариновать и даже готовить варенье. Поле для экспериментов есть! К тому же, в 100 г содержится всего 24 ккал, а это означает, что овощ смело можно включать в рацион, чтобы похудеть к лету. А молодые кабачки и самые полезные, и самые вкусные!
Итак, о похудении
В овоще содержится 95% воды, остальное – белки и углеводы. Пищевые волокна кабачка идеально всасывают и выводят из организма токсины, вредный холестерин и избыток жидкости. К тому же, продукт одержит минимальное количество жирных кислот и абсолютно не содержит жиры. Блюдо из этого овоща быстро насыщает, а также избавляет от чувства голода на 2-3 часа.
Витамин С в составе
Кабачок полезен тем, что содержит витамин С в составе и тем самым укрепляет иммунитет.
Для питания младенцев
Кабачок – овощ, который практически не вызывает аллергии, именно поэтому этот продукт одним из первых вводят в качестве первого прикорма.
При стрессах
Не только калорийный шоколад способен снять стресс, но и низкокалорийный кабачок. Для максимальной пользы, продукт рекомендуется готовить с кожурой и без добавления растительного масла. Например, можно запекать на гриле со специями либо готовить в духовке.
Витамины и минералы в составе
Помимо витамина С, в кабачке содержатся витамины групп А, В, Н и РР, а также витамин молодости Е, помогающий организму бороться со свободными радикалами и замедлять старение. Овощ также содержит калий, натрий, магний, фосфор и железо.
От отеков
Кабачки являются отличным мочегонным средством, поэтому быстро справляются с отеками – проблемой, часто возникающей в жаркое время года.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Донбасс, польза, диетолог, кабачки
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