Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов

20.06.2017 15:00

Что можно, и чего нельзя.

Законы Природы говорят о том, что в живом организме, как и во всякой энергетической системе, происходит постоянный обмен энергии: какая-то энергия входит, а какая-то выделяется, передает healthyliving.com.ua

Пища – это вводимая энергия (как и свет, воздух, вода), а жизненные проявления (теплота, дыхание, движение, мысль, выделения в виде углекислоты, мочи, фекалий, пота и т. д.) – это энергия выводимая. Чтобы быть здоровым, необходимо, чтобы между вводимой энергией (пищей) и выводимой энергией (жизненными проявлениями) существовал баланс, пишет Майя Гогулан в книге «Вылечи! Систему кровообращения, и все болезни уйдут».

Не секрет, что различная пища может по-разному влиять на наш организм в целом, и на капилляры и кровь в частности.

Пища, вредная для сосудов и кровообращения

Пища, увеличивающая в крови опасный холестерол: говядина, свинина, баранина, любая жареная пища; яйца, сметана, сливки, сыры, мороженое, шоколад, кондитерские изделия, пальмовое и кокосовое масло.

Все продукты, которые содержат насыщенные жиры, а также печень всех видов животных, включая крупный рогатый скот и птицу, сливочное масло, икра содержат много холестерола, а это означает, что мы рискуем заболеть сердечно-сосудистыми, нервными, эндокринными, обменными и любыми другими болезнями вплоть до рака.

Пища, способствующая развитию рака: мясо, жирная пища, масла, употребляемые подогретыми или в избытке, все жареное, жирное, сладкое; пища, в которой мало клетчатки и пищевых ферментов (то есть все, что подвергается любой тепловой обработке).

Пища, поднимающая уровень сахара в крови: глюкоза, кукурузные хлопья, морковь, мед, картофельное пюре, белый хлеб, просо, белый рис, картофель, фасоль зеленая, хлеб цельномолотый, рис коричневый, бананы, изюм, гречка, спагетти, кукуруза, овсянка, горох, картофельные чипсы, сладкий картофель, горох сухой, апельсин и его соки, яблоки, мороженое, молоко цельное, йогурт, помидоры, чечевица, фруктоза, соевые бобы, земляной орех.

Но это далеко не так. Есть надо то, что приготовила Матушка-Природа человеку. Есть вовремя и продукты в правильных сочетаниях.

Кроме того, надо употреблять в основном ту пищу, которая помогает очищению организма и его исцелению. Это натуральная, сырая, естественная пища – фрукты, овощи, орехи, то есть пища, идеальная для здоровья и долголетия человека.

Пища, полезная для капилляров

Пища, способная сдерживать рост холестерола: фасоль, овсянка, яблоки, морковь, оливковое масло, авокадо, миндаль, грецкие орехи, чеснок, лук, особенно всевозможные органические продукты моря и рыба, включая самую жирную; фрукты и овощи, зерновые, богатые клетчаткой.

Продукты, снижающие холестерол в крови: фасоль, чечевица, синие баклажаны, рыба (повышает уровень полезного холестерола), красный виноград без косточек, грейпфрут, миндаль, грецкие орехи, овсянка, оливковое масло, лук (сырой, половинка луковицы в день), коричневый рис, ламинария (морская водоросль), из которой добывают йод, сою.

Пища, которая помогает организму победить опасный холестерол: все ярко-желтые и ярко-зеленые овощи и фрукты, льняное масло, орехи, семечки и крупы, зерна и проросшая пшеница, рыба (особенно сардины и скумбрия), оливковое масло холодной выжимки, миндаль и авокадо; нужно резко ограничить употребление легко окисляющихся жиров, например таких, как кукурузное и подсолнечное масло.

Ученые утверждают – чем больше в продукте растворимой клетчатки, тем значительнее эффект снижения холестерола.

Считается, что нужно употреблять не менее шести граммов растворимой клетчатки в день: это помогает нормализовать опасный холестерол.

Пища, жиры которой защищают наши артерии, сосуды, капилляры от зашлаковывания: лесные орехи, авокадо, оливковое масло, миндаль. Они должны присутствовать в нашем меню ежедневно.

Пищевые продукты, рекомендуемые при болезни сердца и сосудов: авокадо, оливковое масло, рыба (предупреждает инфаркт миокарда), чеснок (предупреждает тромбообразование), грейпфрут, перловка, орехи – грецкие, миндаль; лук, тыква, сладкий картофель, зеленый чай.

Продукты, помогающие снизить артериальное давление: сельдерей, рыба (в том числе жирная), картофель белый, водоросли.