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Архив - Будь здоров!

Ученые указали на новые опасности от смартфонов для здоровья

27.06.2017 09:05
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Ученые указали на новые опасности от смартфонов для здоровья

Опасность подстерегает владельцев даже когда гаджеты выключены. Ученые из Техасского университета в Остине (США) нашли новую опасность от смартфонов, которую невозможно устранить даже их выключением. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of the Association for Consumer Research, передают Экономические известия.

Специалисты полагают, что присутствие смартфона отвлекает человека, и, как следствие, приводит к снижению его когнитивных способностей, прежде всего возможности быстро считать в уме. Данное наблюдение сохраняет свою силу и в случае, когда гаджет выключен.

К подобным выводам авторы пришли, проведя тестирование когнитивных способностей различных людей, у которых тем или иным способом был ограничен доступ к собственным смартфонам. Наилучшие результаты продемонстрировали участники эксперимента, гаджеты которых находились в других помещениях.

Причиной наблюдаемой закономерности специалисты называют то, что часть умственных усилий человека отводится на слежение за смартфоном.

В случае если участника эксперимента гаджет вообще не отвлекал (известно, что в помещении, в котором он находится, смартфона нет), человек вообще не тратил сил на наблюдение за телефоном и лучше концентрировался над поставленными задачами, чем остальные.



Теги: США, Донбасс, здоровье, ученые, смартфон
 
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