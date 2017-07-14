Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся

14.07.2017 10:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся

Це недорогий і універсальний метод відновлення волосся. Детальніше читайте у "Країні здоров'я". 

Найпростіша маска: розчешіть коси, нанесіть на коріння яєчний жовток і утепліть зверху пакетом та теплою хусткою.

Ось кілька рецептів для складніших масок:
Яєчний жовток і ложечка коричневого цукру має властивість не тільки живити коріння, але й надавати блиск темному волоссю.
Яєчний жовток і сік четвертинки лимона - така маска подарує живильну дію і додасть блиск світлому волоссю. 
Столова ложка майонезу і яєчний жовток - така маска лікує шкіру голови (позбавлення від сверблячки і сухої лупи), живить коріння волосся, робить їх блискучими і слухняними.



Теги: Донбасс, здоровье, волосы, маска, яйцо
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх