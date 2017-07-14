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Какое мясо хуже всего переваривается
Мясо – один из основных продуктов в нашем рационе, если вы, конечно, не вегетарианец. Оно насыщает быстрее всего, содержит необходимые организму белки, витамины и минералы. При этом каждый вид мяса имеет свои особенности, важнейшая из которых — период переваривания.
Какое же мясо переваривается организмом хуже всего?
Курятина
Она считается самым диетическим мясом. Это самый распространенный вид питания у спортсменов, так как в курином мясе много белков, оно нежное и нежирное. Также курица имеет сбалансированный аминокислотный состав и прекрасно усваивается. То же самое и с мясом индейки, содержащим огромное количество макро- и микроэлементов при довольно низкой калорийности.
Степень перевариваемости курятины зависит от ее сорта. Цыпленок, как и обычная курица, переваривается за 1,5–2 часа, мясу индейки для этого требуется более двух часов.
Крольчатина
Она считается самым диетическим мясом, в ней — 21% белка. Кроличье мясо гипоаллергенно и усваивается нашим организмом на 90%, тогда как говядина – только на 60%. В крольчатине много жира, но зато мало холестерина, а также она богата витаминами, минералами и полезными полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Период переваривания крольчатины в желудке человека – чуть больше 3 часов.
Баранина
Она ценится за низкое содержание холестерина и богатый витаминно-минеральный состав. Жира в баранине гораздо меньше, чем в свинине, и усваивается он куда лучше, поэтому баранину часто включают в диетическое меню.
Однако баранье мясо тяжело для переваривания (более 3 часов), и людям с проблемами желудочно-кишечного тракта употреблять его не рекомендуется.
Говядина
Это самое популярное мясо во всем мире, в том числе и в России. В нем содержатся все необходимые человеческому организму аминокислоты и масса питательных веществ. В говядине много витаминов, цинка и железа. Но организмом она переваривается достаточно долго – 3-4 часа.
Отдельно следует сказать про телятину. В ней также много полезных аминокислот, витаминов и минералов. Поскольку это мясо нежное и молодое, с низким содержанием соединительных волокон и низким процентом жирности, оно усваивается организмом значительно лучше, чем обычная говядина.
Свинина
Многие люди предпочитают свинину говядине, так как она вкуснее и легко готовится. У свинины много полезных свойств, в ней содержится большое количество минералов и витаминов группы B. Но диетическим продуктом ее никак не назовешь, поскольку в ней — большое количество жира и усваивается куда хуже, чем другие виды мяса, поэтому при многих заболеваниях свинину есть запрещено.
Употребление свиного мяса в больших количествах может привести к нарушению обмена веществ и ожирению. Свинина из всех видов мяса хуже всего переваривается организмом – до 5 часов
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на umnaja.ru
Теги: Донбасс, здоровье, мясо
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