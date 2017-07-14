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Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний
Очень многие люди пожилого возраста умирают из-за сердечных приступов. Самая распространенная причина их возникновения — закупоренные сосуды и стресс. Чтобы защитить себя от возможного риска сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо заботиться о себе с молодого возраста. Особое внимание следует уделить питанию, ведь есть некоторые продукты, с помощью которых проблем с сосудами можно и вовсе избежать.
Лосось
Любая рыба семейства лососевых очень полезна для сердца и сосудов. Натуральные свойства этого не только полезного, но и вкусного продукта очень хорошо очищают артерии. Разумеется, лучше всего покупать органическую рыбу.
Апельсиновый сок
100% апельсиновый сок очень богат антиоксидантами, которые безотказно очищают сосуды и понижают давление.
Кофе
Именно! Опыты показали, что 2-4 чашки кофе в день оказывают благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Однако увлекаться благородным напитком все же не стоит — чрезмерное употребление кофеина может негативно сказаться на ЖКТ.
Орехи
Орехи — кладезь полезных жиров, которые заметно понижают уровень холестерина, помогают работе суставов и улучшают память. Грецкие орехи и миндаль особенно полезны для сосудов — горстка в день может все изменить.
Хурма
«Божественные фрукты» обладают не менее «божественными» свойствами. Богатые стеринами, они заметно понижают уровень холестерина в крови.
Куркума
Не зря индийцы добавляют этот продукт практически во все блюда. Куркума, или карри, обладает не только антивоспалительным эффектом, но и улучшает состояние сосудов.
Зеленый чай
Зеленый чай успокаивает и одновременно заряжает энергией, а его антиоксиданты понижают уровень холестерина и дают огромный толчок метаболизму.
Арбуз
Эта огромная ягода не только освежает, но и творит чудеса с сердечно-сосудистой системой с помощью оксида азота.
Цельнозерновая мука
Любые стены холестерина падут перед полезными свойствами цельнозерновой муки. Ее источник: овес, бурый рис и цельнозерновой хлеб.
Cыр
Невероятно, но факт. Если употреблять качественный сыр в умеренных количествах, можно легко понизить давление и уровень холестерина.
Морская капуста
Можно бесконечно перечислять витамины, минералы, протеины и антиоксиданты морской капусты. Полезнее продукта, наверное, в мире нет. Люди, регулярно употребляющие водоросли, понижают уровень холестерина как минимум на 15%.
Клюква
Клюква хоть и не отличается сладким вкусом, но холестерин понижает на 40% сразу же. За пару стаканов клюквенного морса сердце тебя отблагодарит.
Корица
Даже одна чайная ложка корицы в день способна произвести большие изменения в сердечно-сосудистой системе. Добавлять эту приправу в пищу не только вкусно, но и невероятно полезно!
Гранат
Гранаты незаменимы для циркуляции крови благодаря большому количеству полезных веществ. Салат с гранатом или гранатовый сок способен на многое.
Шпинат
Шпинат отлично координирует работу сердечно-сосудистой системы. Огромное количество калия, фолиевой кислоты и железа помогут предотвратить сердечные приступы в будущем.
Oливковое масло
Не зря итальянцы и греки так им увлекаются. Заметьте — и те, и другие живут намного дольше нас. При регулярном употреблении оливкового масла риск сердечных приступов снижается на 41%. Вкусно и полезно!
Брокколи
Полезные свойства этого продукта еще недостаточно оценены по достоинству. Богатый витамином К, этот овощ способен творить чудеса с давлением и уровнем холестерина в крови.
Aвокадо
Этот продукт все чаще и чаще оказывается на нашем обеденном столе. Авокадо не только позволяет быстро насытиться, но и борется с недостатками сердечно-сосудистой системы.
Спаржа
Спаржа — Геркулес в борьбе с холестерином. Задумав улучшить состояние сосудов, не забудьте включить этого «древнегреческого полубога» в свой рацион.
Этот список непременно стоит взять на заметку и начать питаться правильно уже сейчас. Берегите здоровье смолоду!
Источник: timeallnews.ru
Теги: Донбасс, сердце, продукты
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