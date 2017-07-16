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6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками
Нирки є одним з найважливіших органів людського тіла. Їх основна функція - це детоксикація і очищення організму.
Через цю функцію, вони надзвичайно важливі для крові і організму. Окрім, видалення надмірної кількості відходів і рідини, вони важливі для здоров'я кісток, урівноважують баланс електролітів, важливі для стабілізації артеріального тиску і збільшення червоних кров'яних клітин.
Так що, якщо нирки не працюють правильно, усе тіло знаходиться під загрозою. І є деякі симптоми, які допомагають визначити, коли це відбувається:
- Зміни в сечі:
Сеча може бути темною, пінистою, може зменшуватися частота і кількість сечі. Або ж може бути багато сечі і колір її стає блідим.
- Набряки:
Ваше обличчя, кінцівки і суглоби починають набрякати і набряки довго не проходять.
- Брак кисню:
При активному русі занадто частішає дихання і ви зазнаєте труднощі дихання, це може бути ознакою ниркової недостатності. Це відбувається тому, що зменшена кількість червоних кров'яних клітин в організмі і токсини накопичуються в легенях, вони не можуть підтримувати рівень кисню.
- Запаморочення і проблеми з пам'яттю:
Коли нирки не виконують свої функції належним чином, не поступає достатня кількість кисню до мозку, викликаючи запаморочення, зниження концентрацію уваги і пам'ять.
- Біль:
Ви можете відчувати болі, якщо у вас є камені або інфекція сечових шляхів. Досить довгий час камені не турбують, іноді люди і не здогадується про існуючу проблему.
- Втома:
Здорові нирки виробляють гормон, який збільшує кількість червоних кров'яних тілець, які переносять кисень по тілу. Коли кількість клітин крові зменшується, це призводить до втоми і проблем з мозком. Ці симптоми також можуть бути пов'язані важкою формою анемії.
Для підтримки здоров'я необхідно забезпечити належне функціонування нирок. Рекомендується робити щоденні фізичні вправи, їсти здорову їжу і віддавати перевагу продуктам багатим антиоксидантами.
Источник: terrawoman.ua
Теги: Донбасс, орган, почки, проблемы
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