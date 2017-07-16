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Яку косметику брати на відпочинок

16.07.2017 11:49
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Яку косметику брати на відпочинок

В цілому ж, в твоїй косметичці повинні бути наступні засоби по догляду за обличчям:
пінка, що очищає (краще вибирати без SLS і SLeS);
денний і нічний крем для обличчя;
крем для вій;
сонцезахисний засіб;
живильний крем для тіла (його ж використовуй для рук і ніг);
термальна вода;
одноразові маски.

Важливо: не варто брати з собою додаткові засоби по догляду - достатньо парочки одноразових масок. Також пам'ятай, денний і нічний крем повинні бути перевіреними, не варто проводити експерименти у відпустці.

Що стосується догляду за волоссям, візьми з собою:
шампунь;
бальзам;
масло для волосся з термозахистом.

Источник: nashamama.com



Теги: Донбасс, косметика, отдых
 
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