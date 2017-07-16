Яку косметику брати на відпочинок

16.07.2017 11:49

В цілому ж, в твоїй косметичці повинні бути наступні засоби по догляду за обличчям:

пінка, що очищає (краще вибирати без SLS і SLeS);

денний і нічний крем для обличчя;

крем для вій;

сонцезахисний засіб;

живильний крем для тіла (його ж використовуй для рук і ніг);

термальна вода;

одноразові маски.

Важливо: не варто брати з собою додаткові засоби по догляду - достатньо парочки одноразових масок. Також пам'ятай, денний і нічний крем повинні бути перевіреними, не варто проводити експерименти у відпустці.

Що стосується догляду за волоссям, візьми з собою:

шампунь;

бальзам;

масло для волосся з термозахистом.

Источник: nashamama.com



