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Архив - Будь здоров!

Як позбутись зубного болю без лікаря?

17.07.2017 17:15
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Як позбутись зубного болю без лікаря?

Якою має бути перша допомога? Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

Що можна зробити самостійно

Щоб впоратися із зубним болем, можна полоскати рот розчином соди або солі (одна чайна ложка на склянку води), туди ж можна додати п'ять крапель йоду, а можна і зовсім взяти морську воду - чисту. Варто полоскати зуби цим розчином чотири рази на день і частіше. Деяким допомагає акупунктура: натискайте кубиком льоду на точку зчленування великого і вказівного пальців.

Чого робити не можна

Ніколи не прогрівайте місце запалення. Також не рекомендується використовувати в якості анальгетика спиртне. Алкоголь перекручує реакції на застосування інших лікарських засобів, а тому стоматологічна анестезія може не подіяти взагалі або спровокувати важку алергічну реакцію. Також можлива зупинка серця.



Теги: Донбасс, здоровье, зубы, боль, советы, стоматология
 
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