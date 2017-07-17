Три причини пити щодня воду з лимоном

17.07.2017 20:31

Розпочинайте ранок з цього напою і відчуєте зміни в організмі. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

1. Така вода допомагає вивести з тіла людини токсини, які накопичилися за довгі роки життя, плюс - одночасно виправити здоров'я травного тракту і нирок. Секрет полягає в тому, що атомарний склад напою дуже схожий на соляну кислоту шлункового соку і слину, а тому лимонна вода змушує ці органи по-новому працювати. Тобто більш злагоджено і продуктивно.



2. Вода з натуральним лимонним соком добре впливає на роботу наших суглобів. Такий напій може зменшувати біль: як в зчленуваннях, так і затяжні м'язові болі.



3. Вода з лимоном добре очищає печінку. Лимонний сік покликаний стимулювати печінку викидати токсини, а вода додатково виводить всі ці накопичені шлаки через що виводить систему.

