Все рубрики раздела
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Якими народними методами варто лікувати варикоз?20:40
- Четыре веские причины прекратить красить волосы17:49
- Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть17:30
- Девять неожиданных признаков гормонального сбоя09:34
- Чому не варто використовувати стару косметику?08:48
- Продукты, которые нельзя употреблять больше нормы08:10
- Продукти, які покращать ваш імунітет21:10
- Яку хворобу лікує кавун?18:41
- Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье12:15
Самая вредная еда в мире
Зачастую под яркими упаковками прячутся продукты-убийцы, которые при регулярном употреблении (и в больших количествах) способны нанести организму непоправимый вред.
Чипсы и сухарики возглавили «антирейтинг»
В чипсах очень высоко содержание жиров и углеводов. Причём, все эти жиры гидрогенизированные, а это значит, что они повышают уровень холестерина в крови. Это является прямым риском возникновения инсультов и инфарктов.
Немалым спросом пользуются сухарики - продукт в маленьких пакетиках, который можно найти в любом магазине или киоске. Несмотря на дешевизну и приятный вкус, они не менее вредны, чем чипсы. Сухарики являют собой настоящую «кладезь» всевозможных химических ингредиентов - специй, усилителей вкуса, различных красителей. Ещё в них добавляют специальные вещества, способствующие хорошей хрусткости. Магазинные сухарики делают при помощи масла, что вмиг повышает в них все допустимые показатели калорийности. Соли в них также содержится немало, что создает риски возникновения артериальной гипертензии и других заболеваний сердца и сосудов.
И чипсы, и сухарики своё пагубное воздействие на организм не ограничивают желудочно-кишечным трактом и обменом веществ. Их частое употребление способно спровоцировать заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и даже мочевыделительной системы.
Скажите «нет» лимонадам
В бутылках с яркими этикетками продаётся небезопасная смесь глюкозы, химических ароматизаторов и красителей с добавлением углекислоты. Такой напиток серьёзно нарушает в организме кислотно-щелочной баланс, что способствует возникновению заболеваний.
Игнорируйте фаст-фуд
Уже одно то, что быстрая еда - преимущественно жареная, делает её опасной для здоровья. Многолетнее увлечение блюдами, поедаемыми с пылу с жару, чревато серьёзными нарушениями пищеварения. У таких гурманов нередки изжога и гастриты, запоры и колиты. Плюс в организм поступают канцерогены, которых в таком масле не меньше, чем в чипсах и сухариках.
Не «дружите» с колбасой и копчёностями
Всевозможные колбасы, сосиски, сардельки, а также пельмени относятся к наиболее часто покупаемой нами еде. В этих продуктах много красителей, консервантов и канцерогенов. При производстве названных продуктов в ход идет всё: сало, свиная шкурка, нутряной жир. Ну а для полного «счастья» недобросовестные производители добавляют в фарш… бумагу. Нередко этот и без того малоприятный состав дополняется случайно попавшими в промышленную мясорубку мышами и крысами. Мясо зачастую заменяется соевыми аналогами. Статистика свидетельствует о том, что в составе 70% колбас и сосисок содержатся генно-модифицированные образцы сои.
Копчёные продукты (мясо и рыба) тоже находятся в «антирейтинге» вредных продуктов, и обязаны этим высокому содержанию канцерогенов, в частности, бензопирена. Лабораторным путём установлено, что в одном кусочке копчёной рыбы содержится столько фенолов (эти соединения чрезвычайно токсичны), сколько человек не вдыхает на открытом воздухе или из выхлопных газов за целый год.
Теги: Донбасс, вред, продукты, убийцы
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов
- Не ешьте это: Список самых опасных продуктов
- Десять продуктов, которые НЕЛЬЗЯ покупать
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете
- Это нельзя есть. Последствия могут быть страшные
- 12 мифов о вредных продуктов, в которые пора перестать верить!
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"17:45
- ВСУ на Донбассе получат новые виды оружия. Турчинов проинспектировал испытания16:31
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности16:12
- Жительнице Львова "военный трибунал" "ДНР" вынес страшный приговор14:22
- В аэропорту Борисполь задержан боевик «ДНР»13:29
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами13:12
- ОБСЕ увидела движение военной техники в Новоазовск12:51
- В оккупированном Донбассе в рядах луганских боевиков очередные смерти: "груз 200" доставил в оккупированные Ровеньки убитого сепаратиста Дмитрия Яцина12:32
- Суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам ЛНР: в сети возмущены12:11
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко11:49
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"17:45
- В России озвучили опасный прогноз по Украине17:11
- "Реал" согласовал самый дорогой трансфер в истории футбола17:00
- “Где расследование Генерального прокурора?" – Трамп внезапно припомнил Киеву поддержку его оппонентки Клинтон16:52
- ВСУ на Донбассе получат новые виды оружия. Турчинов проинспектировал испытания16:31
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности16:12
- Дональд Трамп припомнил Украине поддержку Хиллари Клинтон16:00
- Кремль: Оружие США отдалит мир на Донбассе15:49
- Перестрелка в Днепре: в Сети появилось сенсационное видео из машин патрульных и кадры расстрела АТОшников. ВИДЕО15:30
- Сбежавший из Украины экс-замначальника одесской милиции Фучеджи получил российское гражданство14:41
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Якими народними методами варто лікувати варикоз?20:40
- Четыре веские причины прекратить красить волосы17:49
- Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть17:30
- Операция "прослушка": кто и как контролирует телефонные разговоры украинцев12:12
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака11:38
- День системного администратора: кто придумал праздник «ботанов»09:45
- Все нововведения пенсионной реформы в Украине: как изменится жизнь каждого украинца
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- Крушение самолета: спасатели сообщили новые подробности
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- Олег Жданов: получив жесткую риторику от участников Нормандского формата, «Малороссия» исчезла также быстро, как и появилась
- У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины
- Молча сидеть не будут: в США оценили вероятность предоставления Трампом летального оружия Украине
- Гиркин прогнозирует войну за Крым, после «сдачи Донбасса»