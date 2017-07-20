Яку хворобу лікує кавун?

20.07.2017 18:41

Фрукт потрібно їсти кожного дня по пару скибочок. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

Насамперед лікарі радять вилучити з раціону білий хліб а також ті продукти, які містять цукор. Натомість харчуйтесь живою їжею: салатами із селери, моркви, гарбуза та додавайте насіння кропу чи зелень. Якщо ви не можете не заправляти салат олією - використовуйте льняну або оливкову.



Насіння кавуна буде чудовим додатком до вашого щоденного раціону, зокрема тому що воно містить сполуки речовин, які перешкоджають утворенню метастазів і сприяють капсулюванню онкоклітин.



Перемеліть підсохле насіння кавуна у кавомолці та вживайте 1 ч.л. тричі на день до їди. Курс лікування становить 14-28 днів. За бажання можна повторити курс, зробивши перерву на 20 днів.



Лікарі радять паралельно очищувати кров такими народними засобами як червоний буряк (додавайте його до страв) або ж його сік.