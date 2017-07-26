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Чем опасна нехватка чистой воды в организме
Медики и исследователи доказали: у людей, которые пьют мало чистой воды, выше шансы набрать лишний вес. Люди, которые выпивают около 10 стаканов чистой или минеральной воды в течение дня намного стройнее и бодрее, нежели те, кто привык заменять это количество газированными напитками, чаем или кофе, соками, Об этом сообщила врач Виктория Савицкая, пишет Golos.Ua.
Кроме того, у любителей воды, как правило, выше работоспособность и выносливость.
«Чем больше чистой воды мы пьем – тем быстрее работает наш метаболизм, обмен веществ и быстрее происходит очищение от вредных соединений и токсинов, которые попадают в наш организм вместе с пищей и некачественной водой. Многие дамы ошибочно пытаются уменьшить количество выпиваемой ими жидкости, считая, что это приводит к отекам. На самом деле все наоборот – именно нехватка жидкости ведет к отечности, так как организм, который уже морили жаждой, пытается отложить что-то про запас.
Пить в течение дня рекомендуется исключительно чистую воду, желательно минеральную, можно с добавлением лимона. Также позитивно на организм, метаболизм и на вес влияет зеленый чай, пить его, конечно же, нужно без сахара», - говорит эксперт.
Для того, чтобы клетки организма максимально насыщались влагой и нужными микроэлементами, стоит включать в меню как можно больше овощей и фруктов, в составе которых также много воды.
Теги: Донбасс, врачи, вес, вода, медики
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