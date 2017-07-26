Медицинская реформа необходима. Но плохое должно отпасть

26.07.2017 18:02

Несмотря на то, что реформа здравоохранения постепенно набирает обороты, мнение украинцев на этот счёт разделились. Одни считают, что медицинская реформа - дело нужное, другие уверены, что новшества приведут не к улучшению помощи больным.

Главный врач мариупольской горбольницы №4 Владимир ЖИГИЛЬ рассказал корреспонденту «Донбасса» о плюсах и минусах осуществляющейся реформы и об уникальном положении больниц столицы Приазовья.

Больницам Мариуполя повезло

- Владимир Геннадьевич, каким образом сейчас финансируется ваша больница?

- В смысле финансирования больницам Мариуполя повезло. Они, можно сказать, находятся на особом положении. Из государственного бюджета идут деньги на заработную плату. Город оплачивает коммунальные услуги и специалистов хозяйственной части. Кроме того, город берёт на себя обеспечение медицинским оборудованием. Производятся масштабные закупки. Я в организации здравоохранения работаю 31 год и за всё время закупок таких масштабов не производилось. Теперь всё иначе. К примеру, только в 2016 году на медицинское оборудование было потрачено 30 миллионов гривен. Мы отошли от принципа покупать самое дешёвое. Покупается оборудование, может, и не самое дорогое, но у самых престижных именитых фирм - японских, итальянских, германских. Благодаря приобретению нового оборудования, на базах городских больниц стало возможным создание новых современных центров. Это - и кардио-хирургический центр на базе БСМП, нефрологический центр - на базе горбольницы № 1, нейрохирургический центр - на базе горбольницы №2.

От других больниц Донецкой области нас отличает то, что нам оказывают помощь градообразующие комбинаты. Так, комбинат «Азовсталь» на протяжении пятнадцати лет ежегодно производит капитальные ремонты какого-либо объекта в нашей больнице. И это - не показушные косметические ремонты. Например, «Азовсталь» поменял нам инженерные сети. Надо сказать, что больнице уже более 85 лет, и трубы были такие, что буквально рассыпались от прикосновения.

Плюсы и минусы

- Процесс подготовки к реформе шёл постепенно, начался несколько лет назад. Как он коснулся вашей больницы?

- Процесс подготовки к реформе идёт уже около десяти лет. У нас была многопрофильная больница, в состав которой входили поликлиническая служба и стационарная служба. Пять лет назад поликлиническая служба преобразовалась в первичный Центр медико-санитарной помощи, участковые врачи перепрофилировались в семейных врачей и ушли в свободное плаванье. Здравоохранение было разделено на три уровня. Первый уровень - непосредственно семейные врачи, второй уровень - городские многопрофильные больницы, третий уровень - областные, республиканские больницы и научно-исследовательские институты медицины и здравоохранения.

- Критики реформы утверждают, что на практике реформа выльется не в увеличение помощи больным, а в расширение украинских кладбищ. Каково ваше мнение на этот счёт?

- Сейчас реформа не закончена, она продолжается. По пути её реализации и ошибки были совершены, и внедрены полезные вещи в здравоохранение.

К негативным явлениям можно отнести то, что медицина на первом и втором уровне немного пострадала.

Я считаю, что можно было не разделять первичный и вторичный уровни, а просто сместить акценты на участковых врачей в рамках одного лечебного учреждения. К негативам я отношу то, что более чем в два раза увеличилось количество лечебных учреждений и, соответственно, увеличилось количество административно-хозяйственных работников в два раза - два главврача, два бухгалтера и т.д. То есть, административно-хозяйственная составляющая увеличилась в объёме и стала более затратная.

Позитивным можно назвать то, что в настоящее время основной акцент делается на первичный уровень, на семейных врачей. А это значит, что упор делается на доступность медицины и её профилактическую направленность. Хорошо и то, что теперь сузили задачу, и акцент поставлен на то, чтобы приблизить медпомощь к человеку в том месте, где он живёт, пошли по пути создания амбулаторий.

Нет развитой экономики - нет средств

- Провозглашаемый принцип «деньги ходят за больным» не заставит страдать малоимущих украинцев?

- Форма финансирования второго уровня в результате реформы планируется смешанная. На государственном обеспечении будут только первичный уровень, некоторые виды заболеваний, такие как диабет, инфекционные заболевания и оказание неотложной медицинской помощи. Плановое лечение предполагается по солидарной оплате. Я же разделяю точку зрения Богомолец (Ольга Богомолец – председатель комитета по охране здоровья – прим. авт.), которая считает, что нужно вначале ввести страховую медицину, а потом уже ввести этот принцип «деньги - за пациентом», чтобы не страдали неимущие люди.

- Реформа идёт трудно…

- Реформа идёт трудно потому, что всё всегда завязано на экономике. Нет развитой экономики - нет средств. Поэтому реформа будет идти через пень-колоду. Каждая реформа требует конкретных финансовых вложений. У нас же по внешним признакам выглядит так, что на этом стараются сэкономить.

- Проблем много?

- Количество коек, количество врачей, их социальный уровень - проблем очень много. Существует дефицит медицинских кадров. Причина - маленькая зарплата. Мне, как главврачу, неважно, сколько у меня будет коек, мне важно насколько врачи будут заняты работой. Врачу же надо, чтобы его заработная плата была связана с количеством пролеченных больных. То, что врач получает нищенскую заработную плату, очень неправильно. Очень большое количество негативных моментов, которые происходят в здравоохранении, происходят именно по этой причине.

- Действительно ли врачи сегодня получают зарплату, равную зарплате санитарки?

- После увеличения минимальной зарплаты, санитарка получает 3200 гривен, медицинская сестра - 3200, молодой врач без стажа получает 3600 гривен. Это настоящее унижение для врача. Хотя для настоящего врача материальная заинтересованность никогда не была главной, несмотря на то, что это звучит несовременно, но при адекватном раскладе санитарка должна получать тысяч пять-семь, медсестра - в два раза больше, а врач - в 10 раз больше.

- Государство может платить такие деньги?

- Ни в одной стране мира государство не может платить таких денег. Их может платить сам больной, но - не доставая деньги из кошелька и относя их в кассу больницы. Человек должен застраховаться, и его деньги должны находиться в страховом фонде, идти на погашение расходов на медицинские услуги.

- Медицинская реформа нужна?

- То, что здравоохранение нуждается в реформировании - вне всяких споров. Если представить реформу в виде пути, то мы находимся сейчас где-то в середине.

Надеюсь, что в эволюционном развитии ненужное отпадёт, а полезное сохранится и разовьётся.

Записала Марина ЛИТВИНОВА