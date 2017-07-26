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Невероятное открытие в медицине: ученые изобрели эффективные инъекции от СПИДа
26.07.2017 07:48
Шесть инъекций в год и ВИЧ-инфекция преодолена. Новую терапию уже испытали в США, Канаде, Германии, Франции и Испании. Об этом сообщило ВВС.
Антиретровирусную терапию разработали вместо ежедневного приема лекарств. Уколы позволяют медленно высвобождать в кровь препарат.
Новейшее лечение уже попробовали 309 пациентов. Инъекции им делали каждые 1-2 месяца. Работала такая схема не хуже ежедневных медпрепаратов, ведь не все могут соблюдать строгий режим приема таблеток, а ВИЧ часто мутирует, развивая устойчивость к ним.
К концу исследования 94% пациентов успешно справлялись с вирусом.
Теги: США, Донбасс, СПИД, вирусы, ученые, инъекция, медицина
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