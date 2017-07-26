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Жареная картошка оказалась полезней некоторых фруктов
Ученые рассказали о хорошей новости для любителей картофеля, которые ранее, возможно, для сохранения стройности фигуры, в этом блюде себе отказывали. Выяснилось, что жареная картошка может быть полезнее авокадо, информирует Новости.
На данный момент известно, что самый важный элемент в питании – это белок, так как он является неким строителем клеток организма человека. Ранее растительные продукты многие недооценивали, но недавно исследователи провели один опыт, выяснив, что картофель может быть очень полезен, так как в нем содержится натуральный белок, как и в авокадо.
Представители британской диетической ассоциации уверяют, что в одном крупном авокадо около 3,7 граммов белка, когда в порции жареного картофеля по три грамма на каждые сто граммов блюда. Это говорит о том, что картофель исключать из рациона не стоит, но, конечно, тем, кто худеет, лучше есть его отваренным.
Теги: Донбасс, похудение, ученые, фрукты, белок, авокадо, картошка
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