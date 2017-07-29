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Сколько нужно пить воды при повышенном давлении
Страдающие гипертонией люди рано или поздно задают своему лечащему врачу один и тот же вопрос: нужно ли им ограничивать поступление в организм жидкости?.. На этот вопрос существует два противоположных ответа. Первый: пить нужно как можно меньше, чтобы не повышать давление. В дополнение необходимо периодически принимать мочегонные препараты, чтобы избавиться от лишней жидкости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Мнение сторонников противоположной точки зрения: пить воду необходимо без ограничений, так как именно недостаток жидкости является первопричиной развития гипертонической болезни.
Исторически такой позиции придерживаются целители восточной медицины. Они рассматривают повышение давления как следствие обезвоживания организма. Сторонники этой теории объясняют свою позицию следующим образом: если в организм не поступает достаточное количество воды, клетки обезвоживаются, отдавая воду в кровь. Искусственно ограничивая количество выпиваемой жидкости и избавляясь от «лишней» воды с помощью мочегонных препаратов, мы создаем условия для того, чтобы организм «включил» режим экономии воды. Отеки же рассматриваются в этом ключе как следствие обезвоживания. Организм якобы всеми силами стремится задержать «дефицитную» воду, в результате чего возникают отеки и повышается давление крови. Постепенно увеличивая потребление воды, человек создает условия для того, чтобы организм перестал ее экономить.
Однако большинство врачей считает, что в вопросе «пить или не пить» при гипертонии лучше всего придерживаться золотой середины. Не следует фанатично ограничивать воду, ведь дефицит жидкости может привести к развитию многих болезней, в том числе к мочекаменной болезни. Выпивать нужно не менее 1,5–2 л жидкости ежедневно, однако не следует делать это в 1–2 приема.
Лучше в течение дня носить с собой бутылочку с водой и периодически выпивать по несколько глотков. С таким щадящим режимом поступления жидкости организм легко справится и не ответит на это повышением давления. Но суть проблемы не в количестве воды, а в количестве соли. Ведь именно соль задерживает воду в организме. Уменьшив количество соли в рационе, вы добьетесь естественного освобождения организма от лишней жидкости.
Теги: Донбасс, гипертония, давление, вода
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