Интересные факты о здоровье

02.08.2017 16:59

Соль вредит сосудам

Американские учёные уже давно пришли к выводу, что если потребление соли уменьшить всего на 3 грамма в день, то вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний (особенно инсультов и инфарктов) сократится наполовину. В некоторых страны уже приняли превентивные меры. Примером может послужить Финляндия, где организовали информационную кампанию, призывавшую сократить потребление соли с 12 граммов до 9 граммов ежедневно. И медики увидели результаты: в стране резко сократилось количество пациентов с ишемической болезнью сердца и инсультом на 75% и 80% соответственно. И, что самое главное, увеличилась продолжительность жизни на 5-6 лет.

После 27 лет мозг стареет

Когда начинает стареть наш мозг? В каком возрасте теряется ясность мыслей, меняется интеллект и скорость мышления, и когда начинает ухудшаться память? Исследование, проведённое специалистами Университета Вирджинии (США) дало неожиданный ответ. Процесс старения мозга, как показывает исследование, начинается в 27 лет, при этом пик возможностей мозга приходится на 22 года. А те знания, что приобретались на протяжении всей жизни, сохраняются в среднем до 60 лет.

Рыба бережёт сердце

Риск сердечных проблем намного ниже у женщин, которые регулярно едят рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами. Об этом говорят итоги недавнего датского исследования, в котором участвовали женщины в возрасте от 15 до 49 лет. Выяснилось, что те представительницы слабого пола, которые употребляют рыбу редко или никогда её не едят, в два раза чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, кто употребляет рыбу регулярно. В целом риск развития сердечно-сосудистых заболеваний для женщин, которые редко едят рыбу, на 90% выше, чем для женщин, употребляющих рыбу раз в неделю. Большинство опрошенных дам, которые регулярно включают в рацион рыбу, сказали, что они предпочитают лосося, треску, сельдь и скумбрию, которые богаты омега-3 жирными кислотами. Чтобы почувствовать положительный эффект от потребления рыбы, включать её в меню нужно не реже двух раз в неделю.

Камни в почках и атеросклероз

Молодые люди, у которых были камни в почках, могут иметь повышенный риск развития атеросклероза. По мнению учёных, это не значит, что одно является причиной другого, но оба заболевания могут иметь общую причину. Диабет, повышенный уровень холестерина, курение и высокое кровяное давление повышают риск развития атеросклероза, который может привести к инфаркту и инсульту. И тот факт, что люди с камнями в почках имеют повышенный риск атеросклероза, на самом деле не удивителен (исследования связывают образование камней в почках с гипертонией). Потенциальный риск почечно-каменной болезни может быть уменьшен, если пить около двух литров жидкости в день и сократить потребление соли и мяса. Риск атеросклероза может быть сокращён за счёт правильного питания и физических упражнений.