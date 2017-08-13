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Названы продукты, которыми можно отравиться летом
Лето – пора отпусков, веселых пикников и барбекю. Но испортить все планы и настроение может пищевое отравление. Самыми опасными из ныне известных патогенов является Salmonella, Toxoplasma, Listeria и норовирус, также известный как желудочный грипп, сообщает Сегодня.
"Правило номер один – вся еда вне холодильника не должна оставаться более чем на четыре часа. Речь идет не только о четырех часах подряд, но и в сумме", – говорит американский диетолог Эми Гудсан.
Итак, список продуктов, с которым в летнюю жару надо быть крайне осторожными:
Гамбургер
Недоготоване мясо – это риск серьезно заболеть через подтип бактерии E. coli, который называется O157: H7.
Причем, как объясняет профессор Майкл Шмидт из факультета микробиологии и иммунологии Медицинского университета Северной Каролины, риск заболеть напрямую зависит от того, мясо скольких коров пошло на фарш, который вы приобрели, чтобы пожарить гамбургер.
Поэтому безопаснее будет фарш делать самим, а готовя котлету, следить, чтобы температура внутри была не ниже 160 градусов
Устрицы
В сырых моллюсках, особенно устрицах, могут жить Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnifics. Второй является особо опасным, потому что способен попадать в кровоток, и нередко такие заболевания заканчиваются смертью человека.
Ростки
Чтобы прорасти, семенам и бобам нужны тепло и влага, а это идеальная среда для размножения таких бактерий, как Salmonella, Listeria и E. coli.
Заправки для салатов и мороженое
Особенно это касается салата "Цезарь", если вы готовите его по традиционному рецепту и кладете в заправку сырое яйцо. Диетолог Лори Занин советует быть крайне осторожными со всеми блюдами, в состав которых входят сырые яйца, например, с домашним мороженым. Есть большой риск заразиться Salmonella.
Дыни
Listeriа, что живет на кожуре дыни, способна размножаться даже в холодильнике. Она не имеет вкуса и запаха, погибает от термообработки, но Listeriа может вернуться, когда продукт охладят. Поэтому дыни надо тщательно мыть с помощью щетки под краном. И ни в коем случае не нарезать немытую дыню, потому что тогда бактерии попадают из кожуры внутрь.
Помидоры
В 2006 году в Америке произошла настоящая детективная история: 190 человек в 21 штате заболели сальмонеллезом. Виноватым в этих бедах оказалось овощехранилище в Огайо. Поэтому специалисты советуют тщательно мыть овощи под краном, а плоды с повреждениями на кожуре лучше вообще выбросить.
Зеленые листовые овощи
Собственно опасные не сами листовые овощи (салат, шпинат, кудрявая капуста или эндивий потенциально), а гигиенические привычки людей, имеющих с ними дело. Удобрения или грязная вода, которыми поливали грядки на ферме, больной продавец или повар без перчаток, одна доска, на которой и режется мясо, и крошится салат.
Эксперты советуют тщательно промывать зеленые листовые овощи под краном в дуршлаге, а затем сушить в сушилке для салата.
Теги: Донбасс, отравление, продукты, лето
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