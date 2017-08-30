Собаки превращают своих хозяев в долгожителей

30.08.2017 22:09

С известной фразой Карлсона "Малыш, ну я же лучше собаки" могут поспорить британские ученые. Они выяснили, что собачники живут на 5 - 10 лет дольше, чем люди, которые не держат домашнего питомца, сообщает kp.ua/life.

Ученые из Университета Восточной Англии совместно со специалистами Центра по изучению питания и физической активности Кембриджского университета пригласили для участия в эксперименте 3000 пенсионеров, половина из которых имеет собак, а половина - нет. От испытуемых требовалось неделю носить на теле портативный акселерометр.

Он измерял показатели их физической активности. Результаты продемонстрировали: собачники заметно более активны по сравнению с их сверстниками, в чьих домах питомцы отсутствуют. Причем собачники оказались даже активнее приверженцев здорового образа жизни, ежедневно выходящих на пробежку. Оказалось, что владельцы собак проводят в сидячем положении примерно на 30 минут в день меньше времени, чем люди, у которых нет животных.

Пса нужно хотя бы два раза в день выгуливать, побегать с ним по парку или по двору, - говорит один из авторов исследования, Кит Римарс. - И если спортсмены, например, могут проигнорировать пробежку из-за дождя на улице, то собачник все равно вынужден будет выгулять питомца. Или пойти за едой для него в магазин.

Кроме того, присутствие животного рядом выполняет роль и домашнего психотерапевта. Среди собачников ученые почти не обнаружили людей с расшатанной нервной системой. Психозы, нервозы, стрессы - таких диагнозов среди владельцев барбосов почти нет.