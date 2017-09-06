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Список «ліків», які насправді нічого не лікують! Варто знати
1. Арбідол
Діюча речовина: арбідол.
Інші назви: «Арпетолід», «Арпефлю», «ОРВІтол НП», «Арпетол», «Імустат».
Радянський винахід 1974 року народження, не визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Клінічні випробування препарату при захворюваннях людини проводилися тільки в СНД і Китаї.
Це нібито противірусний препарат з імуномодулюючим ефектом для лікування безлічі різних захворювань, включаючи грип, проте його ефективність до сих пір не доведена.
2. Ессенціале
Діюча речовина: поліенілфосфатіділхолін.
Інші назви: «Ессенціале форте», «Ессенціале Н», «Ессенціале форте Н».
Цей популярний препарат для захисту печінки, як і всі інші так звані «гепатопротектори», ніяк не захищає печінку. Наукові дослідження не виявили позитивного ефекту при прийомі «Ессенціале», зате виявили дещо інше: при гострих і хронічних вірусних гепатитах він може сприяти посиленню застою жовчі і активності запалення.
По суті, це харчова добавка.
3. Пробіотики
Діюча речовина: живі мікроорганізми.
Популярні препарати: «Хілак форте», «Ацилакт», «Біфіліз», «Лактобактерин», «Біфіформ», «Споробактерін», «Ентерол».
Мало того, що ефективність пробіотиків не доведена; судячи з усього, більшість мікроорганізмів, що містяться в цих препаратах, ще й не є живими. Справа в тому, що процес пакетування знищує 99% всіх потенційно корисних бактерій і спор. З тим же успіхом можна випити склянку кефіру. У Європі та США пробіотики взагалі не призначають.
4. Мезим форте
Діюча речовина: панкреатин.
Інші назви: «Біофесталь», «Нормоензім», «Фестал», «Ензистал», «Біозим», «Вестал», «Гастенорм», «Креон», «Мікразим», «Панзим», «Панзинорм», «Панкреазим» , «Панцитрат», «Пензітал», «Уні-Фестал», «Ензибене», «Ерміталь».
За даними досліджень, панкреатин може бути ефективний хіба що при нетравленні шлунка. Діабет, панкреатит, грижа і справжні розлади травного тракту він не лікує.
5. Корвалол
Діюча речовина: фенобарбітал.
Інші назви: «Валокордин», «Валосердин».
Фенобарбітал є небезпечним барбітуратом з яскраво вираженою наркотичною дією.
При регулярному вживанні у великих дозах викликає серйозні неврологічні і когнітивні порушення (розлади короткочасної пам'яті, порушення мови, хиткість ходи), пригнічує сексуальну функцію, через що він і заборонений до ввезення в США, ОАЕ і багато країн Європи.
6. Пірацетам
Інші назви: «Луцетам», «Мемотропіл», «Ноотропіл», «Піратропіл», «Церебил».
Як і всі інші ноотропні препарати, відомий в основному в СНД. Ефективність пирацетама не доведена, зате є дані про небажані побічні ефекти. У більшості розвинених країн не зареєстрований.
7. Циннаризин
Діюча речовина: діфенілпіперазін.
Інші назви: «Стугезін», «Стугерон», «Стунарон».
Циннаризин в даний час проводиться в основному в Бангладеш, тоді як на Заході його заборонили до використання ще 30 років тому. Чому? Список побічних ефектів зайняв би надто багато місця, тому згадаємо лише, що вживання циннаризина може привести до гострої форми паркінсонізму.
8. Валідол
Діюча речовина: ментиловий ефір ізовалеріанової кислоти.
Інші назви: «Валофін», «Ментовал».
Застарілий препарат з недоведеною ефективністю. Ні в якому разі не покладайтеся на нього при проблемах із серцем! Він нічого не дає, а при інфаркті не можна гаяти жодної хвилини!
9. Ново-пассит
Діюча речовина: гайфенезін.
Цей нібито антиксіолітичний препарат містить безліч різних трав'яних екстрактів, але його єдина діюча фунція - відхаркувальний ефект.
Воно часто входить до складу препаратів від кашлю, але ніяк не може надавати заспокійливого ефекту, що приписується «Ново-Пасситу».
10. Геделікс
Інші назви: «Гедерін», «Гелісал», «Проспан».
Національний інститут охорони здоров'я США провів масштабне дослідження і прийшов до наступного висновку: незважаючи на популярність, екстракт листя плюща неефективний в лікуванні кашлю. Випийте чаю з лимоном – буде більше користі!
11. Гліцин
Гліцин - це взагалі не ліки, а найпростіша амінокислота. По суті, це чергова біоактивна добавка, що не приносить організму ні шкоди, ні користі. Клінічна ефективність гліцину не те що не доведена, але навіть і не досліджена.
12. Синупрет
Діюча речовина: екстракт лікарських рослин.
Інші назви: «Тонзипрет», «Бронхіпрет».
Популярний в Німеччині фітопрепарат, ефективність якого підтверджується лише дослідженнями, проведеними компанією-виробником. Ви можете приготувати його вдома, заваривши корінь тирличу, квітки первоцвіту, щавель, квітки бузини і вербену. Бачите, яка економія!
13. Троксевазин
Діюча речовина: флавоноїди рутина.
Інші назви: «Троксерутин».
Ефективність підтверджена тільки двома російськими дослідженнями, які жорстко критикувалися західними вченими. На думку останніх, «Троксевазин» надає лише ледь помітне дію на організм.
14. Будь-яка гомеопатія
Діюча речовина: відсутня
Популярні препарати: «Анаферон», «Антигриппин», «Афлубін», «Вібуркол», «Галстена», «Гингко білоба», «Меморія», «Окулохеель», «Палладіум», «Пумпан», «Ременс», «Ренітал», «Сальвія», «Тонзипрет»,«Траумель», «Енгістол»... тисячі їх!
Перераховуючи псевдолікарські препарати було б нечесно не згадати про гомеопатичні засоби.
Будь ласка, запам'ятайте раз і назавжди: гомеопатичні засоби в принципі НЕ МІСТЯТЬ ніяких діючих речовин. Вони не роблять ні найменшого впливу ні на організм людини, ні на бактерії, віруси і хвороби, які покликані лікувати.
Ефективність гомеопатії не відрізняється від ефективності плацебо, чим вона і є.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, лечение, список, лекарства
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