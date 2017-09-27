Все рубрики раздела
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак22:24
Как вылечить горло быстро и без лекарств
Один из наиболее частых симптомов простуды - боль в горле. Не секрет, что в большинстве случаев при боли в горле мы не идём к врачу, а стараемся обходиться народными средствами. Со своей стороны, врачи часто не только поддерживают лечение ангины народными методами, но и своими советами корректируют его.
Избегайте сна с заложенным носом
Многие врачи едины во мнении, что при простуде, наряду с воспалением глотки, на болевые ощущения влияют выделения, стекающие в горло из носовой полости. Также боль может быть спровоцирована сухостью во рту, когда человек спит с забитым носом. Постарайтесь очистить носовые ходы перед сном. Используйте противоотёчные средства или купите хороший назальный спрей. Так вы не только избавитесь от заложенности носа, но и уменьшите болевые ощущения в горле на следующий день.
Полоскание горла
Рекомендуется полоскание горла солью, содой, раствором фурацилина или отваром календулы. В каждой семье есть свои уникальные рецепты полоскания. Но врачи советуют отказаться от полоскания концентрированными растворами. Сильнодействующие вещества (уксус, лимонный сок, сода) могут ещё больше усугубить состояние и без того раздражённой глотки. Для полоскания лучше использовать отвары трав (ромашки, календулы, шалфея). Они не только облегчают боль в горле, но и обеспечивают антисептический эффект.
Обильное теплое питьё
Чаи с малиной, тёплые морсы и компоты, молоко с мёдом - короче, кому что нравится! Главное - пить много. Питьё не даёт образовываться сухости в горле, а полезные компоненты напитков сопутствуют общему процессу выздоровления.
Эффект от болеутоляющих спреев
Современная фармацевтика предлагает огромное количество всевозможных спреев от боли в горле. Но их главная особенность состоит в том, что они дают только временный эффект. Основным преимуществом препаратов в аэрозольной форме является то, что они действуют локально, с высокой концентрацией активных компонентов в зоне патологического процесса. Совет от врача: если хотите добиться максимального болеутоляющего эффекта от спрея, перед его использованием прополощите горло тёплой водой. Это поможет максимально убрать лишнюю слизь, скопившуюся на верхних оболочках горла, и дать прямой доступ эффективным компонентам к воспалённым клеткам горла.
Леденцы от боли в горле
Несмотря на то, что это очень распространённый метод избавления от боли в горле, многие терапевты весьма скептически относятся к лечебному воздействию всевозможных леденцов. Кроме сомнительного эффекта, имеется риск передозировки активными веществами таких средств. Поэтому врачи советуют: перед тем, как принимать леденцы от боли в горле самому, или перед тем как давать их детям, внимательно изучайте инструкцию по применению. А ещё лучше использовать вместо аптечных леденцов и пастилок ложку обычного густого мёда.
Теги: Донбасс, лечение, ангина, народная медицина
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике19:30
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду14:56
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
- «Можем убить любого чиновника в Украине»: Захарченко озвучил новую угрозу11:47
- Болельщики избили чемпионов Польши за отвратительную игру22:37
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА МИНИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ21:58
- Космос покорят три украинские ракеты21:45
- Кабмин передумал публиковать стоимость газа для украинцев21:30
- Запасайтесь буржуйками: целая область под угрозой замерзания21:16
- Ученые получили Нобелевскую премию благодаря мухам20:58
- Пополнение в ХК «Донбасс»: форвард Александр Костиков подписал контракт с донецким клубом20:45
- Астроном предсказал, что вскоре люди обнаружат инопланетян20:30
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду
- В Кремле хотят заменить главаря ДНР проукраинской активисткой
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит