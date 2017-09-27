Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Лицо пересаживать можно и неопасно

27.09.2017 16:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Лицо пересаживать можно и неопасно

Китайские и французские учёные отчитались о полном успехе по проведению операций по пересадке лица.

При длительном наблюдении результаты практически опровергли предсказания о непреодолимых психологических проблемах. Как выяснилось, пациенты сравнительно легко адаптируются к новой внешности, один из них даже стал видеть себя во сне с новым лицом.



Теги: Донбасс, лицо, пересадка, успех
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх