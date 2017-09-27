Лицо пересаживать можно и неопасно

27.09.2017 16:56

Китайские и французские учёные отчитались о полном успехе по проведению операций по пересадке лица.

При длительном наблюдении результаты практически опровергли предсказания о непреодолимых психологических проблемах. Как выяснилось, пациенты сравнительно легко адаптируются к новой внешности, один из них даже стал видеть себя во сне с новым лицом.