Вес ребёнка зависит от внимания отца

27.09.2017 16:30

Избыточный вес у ребёнка это не всегда результат маминой стряпни.

Австралийские учёные обследовали пять тысяч детей с избыточным весом, и пришли к выводу: чем меньше отец вовлечён в воспитание детей, тем выше у них риск набрать лишние килограммы уже в раннем возрасте. Объясняется это тем, что отцы предпочитают активные игры с физическими нагрузками, а матери - более спокойные и тихие занятия.



