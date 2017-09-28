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Как распознать приближающийся инсульт
Медики рассказали о признаках, сигнализирующих развитие инсульта.
Как мы знаем, люди с ожирением, повышенным уровнем холестерина в крови, диабетики и сердечники имеют гораздо больше шансов столкнуться с инсультом, нежели все остальные. Но американские ученые нашли еще одну причину развития инсульта, которая проявляет себя задолго до нарушения мозгового кровообращения.
По данным ученых одного из университетов США, такое вещество, как кальций, отложения которого концентрируются в сосудах человека, неизбежно ведет к инсульту, инфаркту и другим серьезным заболеваниям.
Американские ученые провели ряд исследований, в результате которых пришли к выводу, что те люди, артерии которых не заполнены кальцием, могут не беспокоиться о том, что у них может произойти инсульт. Причем, даже в том случае, если они являются диабетиками или сердечниками, а также имеют некоторые проблемы со здоровьем, которые обычно приводят к инсульту.
В медицине отложение солей кальция в кровеносных сосудах называется "кальциноз". Все бы ничего, но когда уровень кальция в артериях превышает норму, сосуды головного мозга и сердца становятся грубыми и не такими эластичными, как были прежде.
При кальцинозе сосудистая система закупоривается и нормальное кровообращение становится невозможным. Также, в любой момент, особенно при гипертонии, один из сосудов может лопнуть и тогда происходит инсульт, инфаркт, сердечный приступ или летальный исход.
Как избежать кальцинирования сосудов головного мозга и заодно инсульта:
- держать артериальное давление в норме;
- избегать стрессов и не нервничать по пустякам;
- отказаться от продуктов питания, перенасыщенных холестерином;
- похудеть, если есть лишний вес или ожирение;
- перестать курить и злоупотреблять алкогольными напитками;
- вести активный образ жизни.
Заботьтесь о своем здоровье заранее, а не тогда, когда что-либо изменить слишком сложно и поздно.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, инсульт, советы
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