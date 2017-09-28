Три причини випадіння волосся: на що звернути увагу

28.09.2017 22:57

Як-то кажуть: попереджений, отже озброєний! Особливо це стосується причин випадіння волосся. Якщо ви не бажаєте втратити свою шевелюру, або ж вже починаєте спостерігати, як на гребінці залишається все більше волосин, спробуємо допомогти розібратися в причинах. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

Перше місце серед найпоширеніших причин порідіння волосся зайняв дефіцит в організмі людини двох корисних мінералів - цинку і заліза. Фахівцями доведено, що ці мінерали забезпечують харчування постійно оновлюються клітин, цим обумовлений ріст волосся. Якщо ж клітинам заліза і цинку для оновлення не досить, то це призводить до припинення росту волосся, руйнування і подальшого швидкого випадання.



Друге місце дісталося неврозу і стресу. Ці фактори можуть призвести не тільки до психологічного, а й фізичному пригнічення функцій організму, яке призводить до втрати людиною найважливіших мікроелементів, розтраті поживних речовин, що приносять користь для здоров'я. Отримуючи будь-яке пошкодження, організм займається, в першу чергу, доставкою вітамінів і мікроелементів до життєво важливих внутрішніх органів. У стресових умовах волоссю корисні мікроелементи не дісталося. Лікарі просять не забувати про те, що в умовах постійних стресів і неврозів людина може почати втрачати волосся, навіть залишаючись фізично здоровим.



На третьому місці опинилася тривала медикаментозна терапія. Негативно впливають на волосся препарати для корекції гормонального фону, цитостатики, протиепілептичні препарати, різні нестероїдні протизапальні засоби і препарати для лікування різних дерматологічних захворювань, що містять ретинол.

