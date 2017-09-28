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За какие продукты щитовидка скажет вам «спасибо»
Эксперты поделились рекомендациями по поводу питания, которое могло бы благотворно влиять на состояние щитовидной железы.
От здоровья щитовидной железы зависит многое, поэтому очень важно поддерживать ее в целости и сохранности. А сделать это можно с помощью определенного питания и следования некоторым правилам. Медики настаивают на том, чтобы все люди внимательно относились к своему здоровью, начиная с щитовидки, потому как, повреждаясь, она может нарушить обменные процессы в организме, спровоцировать гормональный сбой, ухудшение самочувствия и настроения — это далеко не все последствия неправильной работы щитовидной железы.
Как мы знаем, увеличенная щитовидная железа является поводом для того, чтобы немедленно обратиться к эндокринологу и выяснить, в чем причина, возможно, на щитовидке появилась опухоль или киста, которые требуют удаления.
За употребление этих продуктов ваша щитовидка обязательно скажет вам «спасибо»:
1. Морская капуста издавна считается самым полезным продуктом для здоровья щитовидной железы. В ней содержится большая концентрация йода и других полезных веществ, поэтому ее употребление — это как способ профилактики всех существующих заболеваний щитовидной железы.
2. Хурма, как и морская капуста, богата йодом, поэтому также полезна для щитовидки. Конечно же, хурма — не рекордсмен по содержанию йода, но все же это вещество в ней есть. Есть огромное отличие между морской капустой и хурмой, потому как последняя гораздо более вкусная, нежели первая.
3. Черника является природным антиоксидантом, который способен регулировать работу щитовидной железы и предупреждать развитие гормональной недостаточности. Если вы будете постоянно выбирать чернику среди других ягод, то вашей щитовидке будет проще выполнять свои прямые «обязанности».
4. Рыба жирных сортов, например, лосось, очень полезна для щитовидной железы из-за того, что в ней содержатся Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, которые благотворно сказываются на функциональности щитовидки. Позволяйте себе хотя бы 2-3 раза в неделю кушать рыбу жирных сортов в отварном или запеченном виде.
5. Смесь из грецких орехов, меда и лимона полезна не только для иммунной системы, но и для эндокринной. Если кушать по чайной ложке данной смеси 2-3 раза в день, то вы поможете щитовидной железе стать более активной.
Кстати, медики утверждают, что лучше всего «кормить» щитовидную железу за несколько часов до отхода ко сну, они объясняют это тем, что щитовидка в течение дня работала на износ, а ночью ей необходимо восстановить свои силы, чтобы завтра вновь продолжить работу
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на hronika.info
Теги: Донбасс, продукты, щитовидная железа
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