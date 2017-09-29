Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков

29.09.2017 09:05

У нас нет привычки прислушиваться к своему организму. В больницу идем только тогда, когда уже заболит так, что ни сесть, ни встать. Однако это не шутки, вообще со здоровьем нельзя шутить. И лучше прислушиваться к тому, какие сигналы подает нам наше тело. Щитовидная железа – необычайно важный орган.

Она отвечает за производство гормонов щитовидной железы, регулирует использование организмом энергии, оказывает влияние практически на каждую клетку, ткань и орган в теле человека. Невыявленные заболевания щитовидной железы могут иметь серьезные последствия для многих органов и функций тела человека, в том числе печени, кишечника репродуктивной системы, сердца и даже мозга. Расположена щитовидка в области шеи и имеет форму бабочки.

Симптом 1. Чувство депрессии или подавленности

Недостаток или напротив переизбыток тироидного гормона может влиять на настроение. В частности, нехватка его ведет к низкому уровню гормона «счастья» — серотонина. И вы тогда чувствуете себя грустным и разбитым. Ели же его слишком много, возникает чувство тревоги, беспокойства и раздраженности.

Симптом 2: Запор

Если вас мучит эта проблема и избавиться от нее вы не можете, велика вероятность, что у вас сбой выработки тироидного гормона Это один из трех наиболее распространенных признаков гипотиреоза.

Симптом 3: Вы много спите

Да, вставать по утрам – труд для всех, но если подъем становиться просто невыносимым, то надо бы посмотреть на это как на «звоночек». Инертный гормон замедляет работу организма едва ли не до состояния черепахи и вы ходите весь день как сонная муха.

Симптом 4: Сухость кожи

Сухая, шелушащаяся кожа круглый год, а не только зимой? Это тоже может быть одним из признаков гипотиреоза. Также этому сопутствует сухость ногтей и волос, вероятно даже выпадение волос. Это происходит из-за нехватки тироидного гормона, которая вызывает нарушение цикла их роста.

Симптом 5: Внезапный набор веса

Резкий набор веса, хотя и незначительный тоже является симтомом. Он вызывается падением скорости обмена веществ, но аппетит снижается, что не позволяет допустить его существенного увеличения. То же касается людей, которые ведут борьбу с килограммами,но никак не могут похудеть.

Симптом 6: Отсутствие влечения

Потеря либидо входит в 12 признаков гипотиреоза. Это не основной фактор, но комплементарный. Его нужно рассматривать как дополнение к более серьезным проблемам.

Симптом 7: Боль и слабость в мышцах

Обычно боль в теле – нормальный признак. Если вы ударились пальцем, он будет болеть и, если вы долго не занимались спортом, а потом выложились в зале – крепотура обеспечена. Но только так. Если же все тело постоянно ломит и болит, это повод задуматься.

Симптом 8: Трепещущее сердцебиение

Вполне возможно, что вы просто влюбились и это прекрасно. Однако тироидный гормон действует иначе чем бабочки в животе. Создается ощущение, что сердце пропускает пару тактов. Это даже можно прощупать через пульс на запястье или шее.

Симптом 9: Неясная голова

С возрастом ясность мысли немного теряется, но если такое происходит довольно часто, то это уже далеко не просто забывчивость. Эта самая забывчивость – признак нехватки тироидного гормона точно так же, как избыток его ведет к затруднениям с концентрацией внимания.

Симптом 10: Повышенное давление

Если у вас имеется эта проблема и ничего не может ее решить, то велик риск, что дело-таки в щитовидке. Сбои в гормональной работе грозят перенагрузкой сердца и даже сердечными приступами.

Симптом 11: Периодичность месячных

Более длительные менструальные периоды с большими выделениями и болями могут быть признаком гипотиреоза, когда вырабатывается недостаточное количество гормонов. Периоды между менструацией могут сократиться.

При гипертиреозе высокий уровень TH вызывает различного рода нерегулярность менструаций. Периоды становятся короче или длиннее, менструация может пройти в совсем незначительном количестве.

Симптом 12: Аппетит и еда

Увеличившийся аппетит может говорить о гипертиреозе, когда слишком большое количество выработанных гормонов может заставить вас испытывать голод постоянно. Единственное отличие и, можно сказать, «плюс» этого в том, что в этом случае неполадки в работе щитовидки из-за ее гиперактивности компенсируют использование излишних калорий вследствие усиленного аппетита, поэтому человек в конечном итоге веса не набирает. С другой стороны, недостаточная активность щитовидной железы может создать путаницу в вашем восприятии вкусов и запахов.

Источник marketium.ru.