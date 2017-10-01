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Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты
Видов инъекций множество, брендов – еще больше, препараты отличаются по составу, эффективности – и репутации. Vogue.ua рассказывает, какими бывают уколы красоты, и о том, как выбирать процедуру и препарат.
Согласно отчетам Американской ассоциации пластических хирургов, рынок инъекций ежегодно растет. Малоинвазивные процедуры, которые не требуют подготовки и восстановительного периода, почти безболезненны, доступны и дают видимый результат, - сегодня на пике популярности.
Вполне естественно, что при таких исходных инъекционных препаратов на рынке все больше. Проблема в том, что не каждый пациент вникает в тонкости процедур и составов, считая, что сам укол - это уже волшебство. В то время как результат вмешательства – это обоюдная ответственность и врача, и пациента. Инъекции бывают разными. Рассмотрим методики детально.
Мезотерапия
Это уколы, которые обеспечивают коже дополнительное увлажнение и питание, а также насыщают ее витаминами, микроэлементами, аминокислотами, биологически активными ингредиентами. Результат заметен сразу, но поскольку препараты работают в верхних и частично в срединных слоях кожи, эффект сохраняется недолго.
Биоревитализация
Один из методов профилактики и коррекции недостатков кожи с помощью препаратов несвязанной гиалуроновой кислоты в глубокие слои кожи. Основной эффект биоревитализации связан со свойством гиалуроновой кислоты накапливать воду. В итоге кожа обретает сияние, наполняется влагой. Это одна из самых популярных процедур инъекционной косметологии.
Биорепарация
Это «усовершенствованная» биоревитализация. Действие гиалуроновой кислоты в биорепарантах усилено дополнительными компонентами, благодаря которым качество и здоровье кожи улучшаются. Вдобавок у биорепарации хороший антивозрастной эффект и способность бороться с пигментацией, сглаживать расширенные поры, снимать воспаления, уменьшать морщины. Wow-эффекта сразу не последует, зато серия инъекций будет иметьт накопительный эффект.
Липомодификация
Уколы, помогающие «подтаять» подкожно-жировой клетчатке. Так можно вернуть юные черты лица, «прорисовать» подбородок и скулы, избавиться от малярного жира (который дает припухлость на скулах, под глазами).
Инъекции препаратов на основе ботулотоксина
Они расслабляют мышцы, от постоянного напряжения которых (например, в активной мимике) образуются морщины. Эффект от них наступает через пару дней, но краткосрочен (до полугода). Через некоторое время морщинки снова напомнят о себе.
Филлеры
Препараты на основе гиалуроновой кислоты используют, чтобы глубоко увлажнить кожу, скорректировать асимметрию, заполнить морщины, увеличить объем на небольшой площади. Условно, увеличить инъекциями губы или сгладить горбинку на носу можно, а увеличить грудь – нет.
Существует два подхода к усовершенствованию внешности с помощью уколов красоты. Первый - пытаться решить проблему недорого, быстро и поверхностно, увлажняя верхние слои кожи (или блокируя мимику). Второй - прицельно работать с источником проблемы, стараясь достичь качественного и долгосрочного результата.
Если нужно качественно омолодить кожу, «научить» ее работать в режиме молодости, а вдобавок устранить максимум недостатков, то имеет смысл выбирать биорепарацию. Результат накопительный, продлится долго. Но только при условии, что выбраны правильные препараты. Здесь важно понимать, что биорепаранты, у которых в составе сложные инновационные компоненты, стоят дорого. Но только с их помощью можно достичь гарантированного результата — здоровой и красивой кожи. Выбирая препарат, важно ориентироваться на мнение врача-косметолога. Нелишним будет изучить отзывы о нем в интернете.
Отличная репутация у американских препаратов Meso-Wharton и Meso-Xanthin (лаборатория ABG Lab). В отличии от биоревитализантов, в состав которых входит только гиалуроновая кислота, действие биорепарантов Meso-Wharton и Meso-Xanthin усилено. Meso-Xanthin F199, который предупреждает и лечит проблемы молодой кожи. Это препарат медицинского назначения – проще говоря, лекарство. В его составе - каротонид Fucoxanthin F199 (Фукоксантин), который получают с помощью дорогостоящих биотехнологий. Он работает с ДНК клеток эпидермиса и дермы, помогает «поврежденным» клеткам восстановиться, справляется с воспалениями, «защищает» от агрессии окружающей среды – табачного дыма, грязного воздуха, токсинов, которые поступают с едой и питьем.
Meso-Wharton P199 предназначен для зрелой кожи. В его составе - запатентованный пептид Wharton Jelly Peptide Р199™, который работает с собственными стволовыми клетками эпидермиса и дермы. У него пока нет аналогов в мировой медицинской практике: он эффективен, действует быстро, приносит предсказуемый и точный результат.
Краткое резюме. Чтобы кожа была здоровой, надо работать с причинами проблем, а не с их последствиями. После курса инъекций кожа должна сиять здоровьем и красотой. Спрашивайте у своего косметолога.
Источник: vogue.ua
Теги: Донбасс, врачи, красота, укол, клиника
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