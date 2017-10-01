Медики назвали главную причину смертности украинцев

01.10.2017 07:33

Медики дали рекомендации кардиологов, которые помогут сохранить здоровье сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в Украине, особенно среди мужчин. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

К сердечно-сосудистым относят такие заболевания как ишемическая болезнь сердца (сердечные приступы), инсульт, повышенное артериальное давление (гипертония), заболевания периферической артерии, ревматическая болезнь сердца, врожденные заболевания сердца и сердечная недостаточность.

Чаще всего причиной таких заболеваний является наше собственное поведение и привычки людей: курение, недостаток физической активности, нездоровое питание и избыток алкоголя. Изменив такое поведение, можно существенно снизить и риск сердечно-сосудистых болезней.

Медики дают рекомендации кардиологов, которые помогут сохранить здоровье сердца.

1. Бросьте курить

Курение – одна из главных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В течение 2-х лет после отказа от табака значительно уменьшается риск ишемической болезни сердца. А через 15 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается до уровня некурящего. Пассивное курение также вредно для здоровья сердца.

2. Будьте активными

Регулярная физическая активность уменьшает риск сердечно-сосудистых болезней. Врачи рекомендуют уделять не менее 30 минут физической активности 5 раз в неделю. Сюда можно отнести игру, ходьбу, работу по дому, танцы. Попробуйте быть активнее за день можно подняться вместо лифта, прогуляться пешком, съездить по делам на велосипеде вместо автомобиля. Привлечь к занятиям семью и друзей. Можно загрузить приложение для тренировок и следить за своими успехами. Однако, прежде чем заняться спортом, посоветуйтесь с врачом.

3. Следите за своим весом

Лишний вес повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Соблюдайте сбалансированное здоровое питание

Рекомендуется употреблять меньше продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, что может повысить уровень холестерина в крови. Старайтесь есть рыбу два раза в неделю – это прекрасный источник омега-3 жирных кислот, очень полезных для сердца. Чтобы кровяное давление было в норме, употребляйте меньше соли – добавляйте меньше соли при приготовлении пищи и не досаливайте блюда за столом.

5. Употребляйте цельнозерновой хлеб, каши из цельного зерна.

Ешьте много овощей и фруктов. Покупая продукты в магазине, обращайте внимание на информацию о содержании калорий, жира, сахара и соли. Употребляйте меньше алкоголя, ведь он калорийный и за его чрезмерное употребление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.