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Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре
Геомагнитные бури влияют на многие области деятельности человека, тем более на здоровье.
На наше здоровье каждый день влияет довольно много факторов, начиная о личного самочувствия, заканчивая влиянием луны. Есть и еще один довольно важный фактор, который влияет на наше самочувствие напрямую - это магнитные бури.
Поскольку геомагнитные бури являются одним из важнейших элементов космической погоды, они безусловно влияют на многие области деятельности человека, а уж тем более на здоровье. Так, от их влияния нарушаются связь, системы навигации космических кораблей, появляются вихревые индукционные токи в трансформаторах и трубопроводах и даже разрушаются энергетические системы.
Поэтому не удивительно, что магнитные бури также влияют на здоровье и самочувствие людей. Влияние настолько велико, что в науке появился даже соответствующий раздел биофизики, который изучает влияние этого явления на человека, называемый гелиобиологией.
Острые споры вызывал в своё время вопрос о влиянии солнечной активности на возникновение несчастных случаев и травматизм на транспорте и в производстве. На это впервые указал ещё в 1928 году Александр Чижевский.
Отметим, что некоторые люди начинают реагировать на магнитные бури за 1-2 дня до них, то есть в момент вспышек на самом Солнце, фактически, реагируя на солнечные бури, а некоторые уже после. По этой причине очень важно знать, в какие сроки происходит магнитная буря в том или ином месяце, чтобы быть к ней готовым.
Итак, от второго месяца осени не стоит ждать слишком активных всплесков. В тоже время уже 1 октября будут заметны слабые магнитные колебания. По данным Space Environment Center, NOAA & U.S. Air Force, стоит быть осмотрительными с 10 по 14 октября. Именно в этот период магнитные колебания будут «буянить» на полную.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, ученые, человек, октябрь
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