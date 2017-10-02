Безопасные дозы алкоголя

О вреде чрезмерного употребления спиртных напитков слышал каждый, вопрос лишь в том, что принимать за меру? Всемирная Организация Здравоохранения имеет на этот счет достаточно четкий ответ: допустимая доза алкоголя в сутки для взрослого мужчины, не страдающего хроническими заболеваниями, не должна превышать 30 мл чистого этилового спирта.

По данным ВОЗ 10 г чистого этанола примерно соответствует:

– 30 мл водки, коньяка, виски, бренди или рома (40% об.);

– 75 мл крепленого сладкого вина, портвейна или вермута (17-20% об.);

– 100 мл красного или белого сухого вина, в том числе и шампанского (11-13% об.);

– 250 мл пива (5% об.).

4 бутылки пива 5o = 2 банки коктейля 9o = 100 г. водки 40o = 40 грамм этанола

Все приведенные количества актуальны из расчета употребления спиртного не чаще пяти раз в неделю. Кроме того, допустимая доза алкоголя для конкретного индивидуума будет зависеть не только от пола и возраста, но также и от массы тела, от национальной принадлежности и генетических особенностей.

Есть ли особая безопасная доза алкоголя для женщин?

Согласно все тем же предписаниям ВОЗ, допустимая доза алкоголя для женщин рассчитывается из лимита 20 мл чистого этилового спирта в сутки.

Однако некоторые медицинские источники рекомендуют дамам придерживаться ограничения вполовину от заявленных объемов. Все дело в том, что на процесс расщепления этилового спирта влияет то, что:

– Среднестатистическая женщина весит меньше, чем мужчина, поэтому объективно ее организм может переработать меньше алкоголя в единицу времени.

– При одинаковом весе и росте с мужчиной у женщины продуцируется меньше алкогольдегидрогеназы – главного фермента, ответственного за расщепление этилового спирта.

Кроме того, при расчете безопасной нормы алкоголя для дам учитывается такой субъективный факт, что в целом женщины менее склонны употреблять спиртное, поэтому и переносят его хуже.

Во время беременности и периода кормления грудью алкоголь противопоказан полностью, так как этиловый спирт и продукты его переработки в организме хорошо проникают через плаценту к плоду и в грудное молоко.