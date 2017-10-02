Врачи поведали о вреде помидоров

02.10.2017 10:10

Популярный овощ не так полезен, как ранее считалось.



Есть помидоры без опасений за свой организм можно далеко не всем, констатировали специалисты в области питания. Ученые рассказали о том, какие печальные последствия может вызывать употребление томатов, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Health.



По данным ИА Rsute, эксперты обращают внимание на то, что помидоры могут проявлять существенный желчегонный эффект, поэтому людям, которые страдают камнями в желчном пузыре или желчевыводящих путях, есть эти овощи небезопасно. Кроме того, из-за движения желчи, которое может начаться после еды с помидорами, ухудшение самочувствия вероятно и у лиц с лишним весом.



Также специалисты указали на то, что помидоры содержат щавелевую кислоту, из-за которой нарушается водно-солевой баланс организма. В итоге употребление томатов способно обернуться болями в суставах.



В ежедневном меню причиной ухудшившегося самочувствия может стать неправильное сочетание помидоров с другими продуктами. В частности, одновременное употребление томатов и хлеба чревато повышенным газоотделение и вздутием живота. Помидоры в одной компании с мясом, яйцами и рыбой утяжеляют работу пищеварения, особенно плохо влияя на поджелудочную железу.



Также не следует запивать еду томатным соком, поскольку это совершенно самостоятельный вид пищи. Пить томатный сок следует как минимум через полчаса после любой трапезы, отметили гастроэнтерологи.