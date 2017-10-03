Все рубрики раздела
- У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких08:41
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких
Недуг нередко развивается у курильщиков и людей, часто болевших инфекциями нижних дыхательных путей в детстве
Эксперты исследовали данные более чем 55 тысяч женщин. Оказалось, риск развития обструктивной болезни легких был повышен именно у тех, кто регулярно (минимум раз в неделю) пользовался дезинфицирующими чистящими средствами. При частом использовании бытовой химии риск повышается на 22—32 процента. Об этом сообщили специалисты Французского национального института здоровья и медицинских исследований.
Кстати, уже доказано, что уборщики нередко страдают хронической обструктивной болезнью легких. Пока специалисты не могут сказать, какие именно соединения из дезинфицирующих средств негативно действуют на легкие.
При хронической обструктивной болезни легких нарушено нормальное дыхание. Этот термин объединяет группу хронических болезней дыхательной системы: обструктивный бронхит, эмфизема легких, бронхиальная астма. Самыми распространенными симптомами являются одышка (или ощущение нехватки воздуха) и хронический кашель. По мере развития болезни человеку становятся в тягость малейшие физические нагрузки.
Кстати, недавно ученые из Университета Королевы Марии заявили, что витамин D может уменьшить обострения хронической обструктивной болезни легких более чем на 40 процентов. (Однако, прежде чем принимать витаминную добавку, следует выяснить, действительно ли организму не хватает этого витамина.)
Диагноз подтверждается простым тестом (спирометрией), который показывает, какое количество воздуха человек может вдохнуть и выдохнуть, а также как быстро воздух входит в легкие и выходит из них. Часто заболевание диагностируется у людей в возрасте 40 лет и старше.
Недуг нередко развивается у курильщиков и раньше встречался преимущественно у мужчин. Но сейчас специалисты отмечают, что болеет одинаковое число мужчин и женщин. Среди других факторов риска развития заболевания — загрязнение атмосферного воздуха, а также воздуха внутри помещений, вдыхание пыли и химических веществ (вредное производство), частые инфекции нижних дыхательных путей в детстве. Исследователи из Университета Джонса Хопкинса советуют людям, страдающим заболеваниями бронхов и легких, чаще бывать в парке, а еще лучше, если есть возможность, поселиться рядом с зеленой зоной.
Источник Факты.
Теги: Донбасс, легкие, уборка, дезинфекция
- Экс-мэр Макеевки взял Крым
- Что изменится с утверждением русского языка региональным?
- В Донецке собрались митинговать три партии
- Болезнь кондиционеров: один вдох - и готова
- США хотят о запрете на въезд Клюеву, а Россия - Тягнибоку и Яценюку
- Луганчане "атаковали" имение главы фракции Партии регионов (ВИДЕО)
- За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: потерь у ВСУ нет10:14
- В Мариуполе появился приют для бездомных собак. ВИДЕО07:45
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике19:30
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду14:56
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: потерь у ВСУ нет10:14
- Украинские болельщики "заработали" штраф для ФФУ10:05
- Кабмин предложил поднять размер минимальной пенсии в Украине до 1452 гривен09:56
- Украинско-итальянский фильм получил Гран-при на фестивале во Франции09:45
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко09:35
- "После Путина к власти в России могут прийти люди типа Стрелкова", — экс-депутат Госдумы Пономарев заявил, что "Путин не вечный"09:20
- Украина планирует осуществить наблюдательный полет над территорией России09:01
- У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких08:41
- СМИ раскопали сенсацию, всполошившую Пентагон: Минобороны России умудрилось "сунуть нос" в систему киберзащиты оборонного ведомства США08:26
- Военный обозреватель рассказал, чего боится Путин на Донбассе08:04
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко09:35
- У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких08:41
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
- Запасайтесь буржуйками: целая область под угрозой замерзания