Как дышать правильно?

04.10.2017 17:59

Менее 10% людей знают, что значит глубокий вдох, поскольку нас с детства учат, что при этом работает одна лишь грудная клетка. Однако это не так.

Главное при глубоком дыхании - это задействовать живот. Нужно сделать вдох и вытолкнуть наружу живот. В результате диафрагма пойдёт вниз, и воздух глубоко проникнет в лёгкие. При выдохе нужно, наоборот, втянуть живот. Диафрагма пойдёт вверх, выталкивая воздух из лёгких