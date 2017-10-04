Родить ребёнка - как Эверест покорить

04.10.2017 17:34

Она не просто ежедневно видит рождение новой жизни - она помогает ей родиться. А потому точно знает, что каким бы сильным ни был страх перед родами, какими бы тяжёлыми не были сами роды, у женщины, услышавшей первый крик своего ребёнка, появляются слёзы радости. И совсем при этом не имеет значения - первый это ребёнок или, к примеру, одиннадцатый. «Акушер-гинеколог - особая специальность. Нам подарено право встречать человека, шагнувшего в этот мир. И это - огромное счастье и огромная ответственность», - говорит акушер-гинеколог Наталья РОДИОНОВА.

О том, что и как следует делать будущим мамам, что такое для женщины родить ребёнка, врач рассказала читательницам «Донбасса».

Запланированная болезнь

- Наталья Дмитриевна, наши прабабки рожали в поле и дома на печи: для них роды были самым обычным делом. Но почему сейчас беременность воспринимается чуть ли не как заболевание, при котором без врачебного вмешательства не обойтись?

- В современных учебниках по акушерству так и говорится, что «беременность - это запланированная болезнь». Но, конечно, в целом представление о беременности, как о болезни, совершенно неверно. Оно основано на том, что за счёт огромной нагрузки на организм матери во время беременности обостряются все хронические, вялотекущие процессы. Серьёзно возрастает нагрузка на все органы, тем более, если и до беременности были те или иные проблемы со здоровьем.

Кроме того, пора уже избавляться от мифов о том, что «раньше в поле рожали, и всё было хорошо». Не всегда было хорошо, часто было очень плохо - или младенец рождался мёртвый, или женщина умирала, или же и мать, и дитя погибали.

- Застрахованы от каких-либо неприятных неожиданностей родители, которые прошли обследования перед беременностью? У них есть преимущества перед теми, кто никак не готовился?

- Люди, которые вступают в беременность подготовленными, большие молодцы, но это, к сожалению, не даёт им никаких гарантий. Невозможно сказать, что рисков во время беременности у них будет меньше. И у тех, и у других всё будет протекать примерно одинаково. Но подготовленным однозначно спокойнее.

- Что делать, если беременность незапланированная?

- Противопоказаний к наступлению беременности не существует. Абсолютно любая женщина может иметь ребёнка. И любое состояние можно скорректировать. Есть даже хирургические операции, которые проводятся беременным. Во время беременности снижается иммунитет, иначе выносить ребёнка было бы невозможно. У ребёнка половина белков от матери, половина - от чужого материнскому организму человека. Это примерно как трансплантация органов: чтобы организм терпел чужие белки, он должен снизить свою бдительность. Поэтому и снижается иммунитет. У беременных по этой причине нередко возникают такие вещи, как аппендицит. Врачи проводят операцию, и на беременности это никак не отражается.

Витамины лучше не принимать, а вот на курсы ходить надо

- Беременным женщинам часто прописывают витамины. Их действительно необходимо принимать?

- Акушеры не любят витамины, потому что они дают непропорционально большой рост плода. Витамины искусственно подращивают детей в утробе. Сейчас нет голода, и в любое время года можно есть полезную еду, фрукты, овощи. Витамины целесообразно прописывать, например, вегетарианцам или женщинам, страдающим анорексией. Часто мы сталкиваемся с тем, что у нас большое количество крупных плодов, несоразмерных тазу рожениц. Маленькие, хрупкие девочки вынашивают крупных детей и не могут родить их самостоятельно. Одно дело, когда это генетическая особенность, и в семье все рождались с большим весом. И совсем другое, когда это искусственно подрощенный малыш. Допустим, он весит уже 4 500 граммов, а роды не наступают, потому что мудрый организм понимает, что такого большого ребёнка женщина родить не сможет. А в это время количество вод уменьшается, плацента не выполняет своих функций, и ребёнок страдает в утробе. Приходится стимулировать роды и рисковать состоянием ребёнка.

- Имеет ли смысл ходить на курсы подготовки к родам?

- Да, конечно! Если женщина ходила в школу подготовки к родам, она гораздо чётче себе представляет весь процесс. Эти курсы настраивают на нужный лад. Самое замечательное, что после них женщина перестаёт бояться родов и неизвестности. У женщины появляется возможность увидеть, что вокруг неё такие же будущие мамочки, которые и радуются, и тревожатся, и хотят, чтобы всё прошло как можно лучше. На таких курсах женщина может задать врачу все необходимые вопросы и получить на них вменяемые ответы.

- Какие страхи, связанные с родами, есть у будущих мам?

- Есть два основных страха: вдруг я не пойму, что у меня начались схватки, и вдруг я не успею доехать до роддома. На самом деле женщины даже в наркотическом опьянении чувствуют, что начались схватки. Есть счастливицы, которые мало чувствуют, но это огромная редкость. Как правило, быстрые и безболезненные роды - это генетические вещи, которые передаются по наследству. То есть, если врач знает, что мама и бабушка роженицы рожали безболезненно или скоротечно, он понимает, что такого же результата можно ожидать и от роженицы.

Материнский инстинкт не связан с беременностью или родами

- Говорят, что роды происходят в основном ночью? Так ли это? И если это, действительно, так и есть, то с чем это связано?

- Действительно, многие роды начинаются ночью, а разрешаются обычно под утро. Старые акушеры говорят, что «когда зачал - тогда и родил». Но это не очень научное объяснение, конечно…

- Материнский инстинкт в женщине проявляется сразу после родов?

- Всё очень индивидуально, у одних женщин он появляется с первых минут беременности, у других и после рождения ребёнка его нет. А вообще, материнский инстинкт не связан с беременностью и рождением детей. Он есть изначально, ведь женщина уже родилась женщиной, это природа, и от неё никуда не денешься. Задача родителей и общества помочь его развить, направить в нужное русло. Да, к сожалению, бывает, что, родив, женщина бросает своего ребёнка, но это не значит, что у неё нет материнского инстинкта. Он может быть скрыт, подавлен или не развит должным образом. Или же имеются обстоятельства, которые непосредственно для этой женщины выше материнского инстинкта. Но, к счастью, у большинства здоровых и нормальных женщин любые обстоятельства уходят на второй план, когда появляется ребёнок.

- О чём переживают женщины перед родами и после них?

- «Перед» и «после» - это как две разные женщины. В предродовом отделении они любопытны, им всё интересно: как будут протекать роды, что там с ними будут делать, подглядывают в дверь родильного отделения, волнуются. После родов их абсолютно ничего не волнует и не интересует, кроме своего ребёнка, они просто зацикливаются на нём. Для них мир изменился, ведь родить - это как Эверест перешагнуть: начинается совсем другая жизнь. И вот в этот момент всё, что в женщине заложено природой - любовь к ребёнку, забота о нём, стремление укрыть, защитить - проявляется.

Записала Марина ЛИТВИНОВА.