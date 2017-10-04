Восемь явных признаков нарушения работы щитовидки

04.10.2017 16:08

Медики подсказали, в каком случае следует обратиться к доктору, дабы проверить состояние щитовидной железы, сообщает hronika.info.

С заболеваниями щитовидной железы чаще всего сталкиваются женщины. Начинается все с нарушения работы этого жизненно важного органа,, в следствие чего производится слишком много гормонов или, наоборот, чересчур мало. Причинами развития недугов щитовидки врачи называют частые стрессы, наследственность и аутоиммунные заболевания.

Симптоматика заболеваний щитовидной железы схожа с признаками других болезней, поэтому самостоятельно поставить себе диагноз не может подавляющее большинство уже больных людей.

Медики назвали восемь явных признаков нарушения работы щитовидки, которые должны заставить человека немедленно обратиться за помощью к специалисту:

1. Чрезмерная раздражительность. Больной может заводиться с полуоборота без видимой на то причины.

2. Запоры. Если щитовидка перестала выделять достаточное количество гормонов, то может замедлиться обмен веществ и, как следствие, появятся запоры.

3. "Качели" с весом. Человек может или резко начать терять вес или набирать его.

4. Шелушащаяся, сухая кожа лица и ломкие, крошащиеся ногти. Такой симптом говорит о гипотиреозе щитовидной железы, то есть дефиците гормонов в организме человека.

5. Хроническая усталость. При нарушении работы щитовидной железы больной может постоянно хотеть спать и даже после того, как только что проснулся.

6. Усиленное потоотделение или озноб. Переизбыток гормонов в крови ведет к тому, что усиливается потоотделение, а вот при их дефиците больного все время "морозит".

7. Сбой менструального цикла. Этот симптом указывает на тот факт, что щитовидка не способна вырабатывать столько гормонов, сколько необходимо организму человека для нормального процесса жизнедеятельности.

8. Диарея. Такое может произойти в том случае, если щитовидная железа выделяет слишком много гормонов.

При возникновении хотя бы одного из вышеперечисленных симптомов желательно сразу же записаться на прием к эндокринологу.