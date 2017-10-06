Все рубрики раздела
- Простой способ измерения температуры без градусника21:59
- Действенные методы от головной боли при смене погоды20:49
- Як зміцнити серцево-судинну систему без допомоги ліків16:18
- Какие продукты помогут при осенней депрессии14:15
- Зелений чай з лимоном: в чому його користь для організму13:11
- Йогурт допоможе вилікувати гіпертонію11:24
- Чем можно заразиться на маникюре?09:28
- Как обмануть старение? 6 советов08:53
- Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду07:50
- Думайте про зуби, коли п'єте Латте21:30
Действенные методы от головной боли при смене погоды
Врачи порекомендовали бороться с головной болью проверенными методами.
Причин появления головной боли очень много, но одной из самых распространенных является резкая смена погоды. Немногим известно, что перед дождем атмосферное давление снижается, а в жару, наоборот, повышается. При этом ухудшается кровоснабжение мозга и в крови не хватает кислорода, от чего запросто может разболеться голова.
Обезболивающие таблетки
Практически все люди в момент возникновения головной боли тут же начинают пить обезболивающие таблетки, но не все знают, что больше пяти раз в несколько месяцев - это чревато последствиями, например, боль перестанет купироваться или голова будет болеть из-за переизбытка в организме химических веществ. Поэтому, медики не советуют налегать на обезболивающие препараты.
Как унять головную боль при смене погоды?
1. Исключить из рациона "тяжелую" пищу. Если вы знаете, что сегодня-завтра может кардинально измениться погода, начните питаться низкокалорийными, но полезными продуктами. Основу рациона должны составлять свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень.
2. Пейте много воды. Человеческий организм в большей степени состоит из воды, поэтому немудрено, что при дефиците жидкости происходит сбой в работе того или иного органа, в том числе и сосудистой системы. Вода очищает сосуды от переизбытка холестерина и глюкозы, а также насыщает их кислородом.
3. Избегайте стрессов. Для здоровья и нормального самочувствия организм человека должен отдыхать, а различного рода встряски нервной системы ему ни к чему. Старайтесь во всем находить положительные моменты - это полезно для мозга и в целом для жизни.
4. Сделайте самомассаж. Когда голова уже начала болеть из-за смены погоды, поможет самомассаж шеи, лица и самой головы.
5. Выпейте травяного чаю. Отлично снимает головную боль чай из зверобоя, ромашки, боярышника, душицы или мяты.
Читайте также: Доктор наук объяснил, в каком случае можно спать с домашними животными
В качестве профилактики головной боли "на погоду" врачи рекомендуют посещать баню и ежедневно принимать контрастный душ. Эти методы укрепляют сосуды и оздоравливают человека изнутри, не позволяя организму в дальнейшем негативно реагировать на скачки атмосферного давления.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, погода, головная боль
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- Муженко пугает неимоверными потерями при силовом возврате Донбасса18:16
- ОБСЕ обвинила боевиков ОРЛО в использовании лазеров (ВИДЕО)16:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ15:15
- Дипломат пояснил, опасен ли для Украины союз Венгрии с Россией14:48
- На Донетчине более 900 полицейских будут уволены за коррупцию13:23
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков10:55
- Силовой сценарий на Донбассе: Генштаб озвучил страшный прогноз10:37
- Журналист пояснил, в чем опасность исключения «Минска» из закона о реинтеграции Донбасса09:41
- Астрологический прогноз с 7 по 13 октября22:38
- В Украину пришла новая беда: транспорт может остановиться22:19
- Простой способ измерения температуры без градусника21:59
- На баланс ВСУ поступила модернизированная техника21:38
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- Действенные методы от головной боли при смене погоды20:49
- Звезда "Игры престолов" рассказал, когда завершатся съемки финального сезона20:30
- Разгорается скандал из-за самоубийства АТОшника после пыток в полиции. ВИДЕО20:15
- Облил спиртом и поджег: детали чудовищного убийства в детсаду19:52
- Простой способ измерения температуры без градусника21:59
- Действенные методы от головной боли при смене погоды20:49
- Синдром старческого убожества: почему мы храним хлам19:35
- Як зміцнити серцево-судинну систему без допомоги ліків16:18
- Какие продукты помогут при осенней депрессии14:15
- Зелений чай з лимоном: в чому його користь для організму13:11
- Йогурт допоможе вилікувати гіпертонію11:24
- Покровская родительская суббота 2017: история и традиции праздника09:59
- Чем можно заразиться на маникюре?09:28
- Как обмануть старение? 6 советов08:53
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Кто хранит это у себя дома, болеют раком: от этого нужно избавиться
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков