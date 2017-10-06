Йогурт допоможе вилікувати гіпертонію

06.10.2017 11:24

Якщо ви страждаєте через стрибки тиску, ця новина вас потішить: гіпертонію можна вилікувати всього лише за допомогою йогурта! Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

Як показало дослідження, ті, хто довгий час вживає йогурти, менш схильні до підвищення артеріального тиску і в середньому мають нижчі показники систолічного кров'яного тиску порівняно з тими, у кого в раціоні йогурту немає.



В ході 15-річного дослідження вчені спостерігали за більш ніж 2000 добровольців, які не мали в анамнезі гіпертонії на момент початку експерименту. Кожен з учасників тричі за дослідження відповідав на питання про вживання в їжу йогуртів.



В результаті, якщо хоча б 2% від щоденного споживання калорій припадали на йогурт, ризик появи гіпертонії у учасників знижувався на 31%. Такі результати можна досягти при вживанні однієї чашки низькокалорійного йогурту раз в три дні, повідомляє Американська кардіологічна асоціація.

