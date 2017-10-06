Все рубрики раздела
- Какие продукты помогут при осенней депрессии14:15
- Зелений чай з лимоном: в чому його користь для організму13:11
- Йогурт допоможе вилікувати гіпертонію11:24
- Чем можно заразиться на маникюре?09:28
- Как обмануть старение? 6 советов08:53
- Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду07:50
- Думайте про зуби, коли п'єте Латте21:30
- Диетологи поделились важной информацией о грецких орехах19:15
- Выявлены уникальные свойства черного чая16:26
- Что лучше есть на завтрак, а от каких продуктов отказаться?15:30
Зелений чай з лимоном: в чому його користь для організму
Любите зелений чай? Спробуйте додати в нього шматочок лимону - користь напою зросте в рази! Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".
За твердженням вчених, при додаванні в зелений чай лимона, аскорбінова кислота, що міститься в ньому підвищує засвоюваність організмом корисних речовин катехінів. Ті в свою чергу володіють антиоксидантними властивостями і допомагають в боротьбі з діабетом, серцевими хворобами та раком.
Також вони встановили, що зелений чай з аскорбіновою кислотою і сахарозою в 3 рази підвищує засвоюваність катехінів.
В ході дослідження за допомогою лабораторних випробувань вчені вели спостереження за поглинальною, розчинність і травної стабільністю поліфенолів. І зробили висновок, що максимальну користь зелений чай приносить, коли в нього додають шматочок лимона.
Теги: Донбасс, чай, лимон, польза
- На Донетчине более 900 полицейских будут уволены за коррупцию13:23
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков10:55
- Силовой сценарий на Донбассе: Генштаб озвучил страшный прогноз10:37
- Журналист пояснил, в чем опасность исключения «Минска» из закона о реинтеграции Донбасса09:41
- В КРАМАТОРСКЕ СЕРИЙНЫМ МИНЕРОМ ОКАЗАЛСЯ ПОДРОСТОК17:47
- На Донбассе открыли часть "Дороги жизни"16:00
- Донетчина ждёт инвесторов и куркулей15:15
- Камни вместо угля, или Как мариупольских пенсионерок хотели «кинуть» на топливо15:04
- Польские власти признали поставки угля из «Л/ДНР» в обход Украины14:58
- Переселённые и бездомные: мучения ВПЛ продолжаются14:48
- Силовики предотвратили покушение на украинского министра14:32
- Какие продукты помогут при осенней депрессии14:15
- Стычка активистов и силовиков под Радой: в полиции озвучили подробности13:57
- The Washington Post обнародовала новые «ядерные планы» Трампа13:41
- Назван лауреат Нобелевской премии мира13:30
- На Донетчине более 900 полицейских будут уволены за коррупцию13:23
- Зелений чай з лимоном: в чому його користь для організму13:11
- В ЕБРР подвергли жесткой критике приватизацию в Украине12:58
- В УКРАИНЕ ПОД ЗАПРЕТОМ ЙОД, МЕДИЦИНСКИЙ СПИРТ И БОТОКС12:40
- Верховная Рада одобрила законопроект по Донбассу12:25
- Какие продукты помогут при осенней депрессии14:15
- Зелений чай з лимоном: в чому його користь для організму13:11
- Йогурт допоможе вилікувати гіпертонію11:24
- Покровская родительская суббота 2017: история и традиции праздника09:59
- Чем можно заразиться на маникюре?09:28
- Как обмануть старение? 6 советов08:53
- Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду07:50
- Думайте про зуби, коли п'єте Латте21:30
- Диетологи поделились важной информацией о грецких орехах19:15
- Выявлены уникальные свойства черного чая16:26
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"
- Кто хранит это у себя дома, болеют раком: от этого нужно избавиться
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО