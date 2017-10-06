Зелений чай з лимоном: в чому його користь для організму

06.10.2017 13:11

Любите зелений чай? Спробуйте додати в нього шматочок лимону - користь напою зросте в рази! Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

За твердженням вчених, при додаванні в зелений чай лимона, аскорбінова кислота, що міститься в ньому підвищує засвоюваність організмом корисних речовин катехінів. Ті в свою чергу володіють антиоксидантними властивостями і допомагають в боротьбі з діабетом, серцевими хворобами та раком.



Також вони встановили, що зелений чай з аскорбіновою кислотою і сахарозою в 3 рази підвищує засвоюваність катехінів.



В ході дослідження за допомогою лабораторних випробувань вчені вели спостереження за поглинальною, розчинність і травної стабільністю поліфенолів. І зробили висновок, що максимальну користь зелений чай приносить, коли в нього додають шматочок лимона.