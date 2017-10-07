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Чем опасен для глаз синий свет экрана?

07.10.2017 08:36
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Чем опасен для глаз синий свет экрана?

Группа ученых из США провели исследование, в котором выяснили, что синий свет от экрана мониторов способен вызывать слепоту. Зрению вредят мониторы от смартфонов, планшетов, персональных компьютеров и телевизоров.

Исследователи выяснили, что синий свет монитора отрицательно влияет на человеческое зрение. В первую очередь страдает от излучения сетчатка глаза. Чем чаще человек пользуется гаджетами с мониторами, тем быстрее у него возникнут проблемы со зрением. Ученые утверждают, что если регулярно не проверять зрение у офтальмолога, то в будущем человек может столкнуться с полной слепотой.

Американские ученые предупреждают, что для того, чтобы сохранить зрение необходимо отказаться от пользования смартфонов и планшетов за два часа до сна. Таким образом, глаза отдыхают от негативного влияния синего света от мониторов.

Источник:  Новости Ю



Теги: Донбасс, свет, глаз, экран
 
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