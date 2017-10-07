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Чем опасен для глаз синий свет экрана?
Группа ученых из США провели исследование, в котором выяснили, что синий свет от экрана мониторов способен вызывать слепоту. Зрению вредят мониторы от смартфонов, планшетов, персональных компьютеров и телевизоров.
Исследователи выяснили, что синий свет монитора отрицательно влияет на человеческое зрение. В первую очередь страдает от излучения сетчатка глаза. Чем чаще человек пользуется гаджетами с мониторами, тем быстрее у него возникнут проблемы со зрением. Ученые утверждают, что если регулярно не проверять зрение у офтальмолога, то в будущем человек может столкнуться с полной слепотой.
Американские ученые предупреждают, что для того, чтобы сохранить зрение необходимо отказаться от пользования смартфонов и планшетов за два часа до сна. Таким образом, глаза отдыхают от негативного влияния синего света от мониторов.
Источник: Новости Ю
Теги: Донбасс, свет, глаз, экран
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