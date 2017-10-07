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ТОП-7 секретов легкой уборки
Уборка мало кому доставляет удовольствие, а еще отнимает кучу времени. И если отказаться от нее нельзя, то существенно облегчить процесс и сделать его более быстрым вполне реально.
Особых секретов нет – просто не допускайте случайных загрязнений и не добавляйте себе лишней работы. Специально для «ДО» эксперт по клинингу украинского сервиса услуг Kabanchik.ua Ирина Науменко поделились советами о том, как сделать уборку менее рутинной и без проблем поддерживать дом в чистоте.
Чтобы защитить сливные трубы в ванной и на кухне от засорения нужно 1 раз в 2 месяца заливать в слив смесь из 1 литра кипятка с четвертью чашки аммиака (вместо него можно использовать обычную соду).
Вы наверняка слышали советы о простой чистке микроволновки с помощью половинки лимона, которую нужно разогреть в кастрюльке с водой. Но зачем зря расходовать лимоны, если проще приучить себя и своих домашних подогревать продукты в емкостях с крышками? Нет пятен – не нужно мыть микроволновку.
А вот с духовкой так не получится – ее мыть придется. Перед процессом мытья поставьте в нее на ночь 0,5 стакана аммиака (естественно, духовку включать не надо). Утром достаточно будет протереть стенки салфеткой – жир будет сниматься без трения.
Плесень в ванной – неприятная и опасная вещь. Заведите привычку протирать плитку после душа. Если лень – достаточно обмакнуть ее бумажными полотенцами. Занавеску для душа раз в месяц стирайте в машинке.
Для борьбы с налетом в ванной используйте уксус и средство для мойки окон в пульверизаторе. Протирайте уксусом также смесители, замачивая в нем головку душа. С помощью средства очищайте плитку и пазы душевой кабины – оно прекрасно добирается до труднодоступных загрязнений.
Вентиляционные решетки, обросшие жиром и пылью – это ужас и предвестник аллергии. Не допускайте этого – регулярно мойте решетки в посудомоечной машине.
Пыль с абажуров и диванов с тканевой обивкой легко убирать с помощью ролика для сбора катышков. Не забывайте также регулярно пылесосить свой диван.
Источник: dom.goodhouse.com.ua
Теги: Донбасс, секрет, уборка, пыль, люстра, диван
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