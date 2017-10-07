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Во всем мире мед отравлен инсектицидами
Образцы для исследования были взяты на всех континентах (за исключением Антарктиды), а также на ряде изолированных островов.
Ученые из Университета Невшателя (Швейцария) исследовали 198 образцов меда на наличие в них инсектицидов. Их интересовали пять наиболее распространенных действующих химических веществ неоникотиноидов: ацетамиприд, клотианидин, имидаклоприд, тиаклоприд и тиаметоксам. В целом, 75% всех образцов меда содержали, по меньшей мере, одно из химических веществ. Этот показатель значительно варьировался среди регионов. Самым богатым на неоникотиноиды медом оказался североамериканский (86%), следом за ним — азиатский (80%), европейский (79%), южноамериканский (57%). При этом 30% образцов содержали одно химическое вещество, 45% — два или три, 10% содержали четыре или пять вредных веществ.
Ученые отметили, что обнаруженные концентрации неоникотиноидов разрешены Европейским союзом для потребления человеком.
Однако это не означает, что неоникотиноиды не влияют на животных, в первую очередь, пчел. Так в недавнем исследовании ученые из британского Центра экологии выяснили, что воздействие неоникотиноидов сокращает популяции пчел, негативно сказываясь на их репродуктивных способностях.
Авторы исследования призывают фермеров контролировать количество используемых инсектицидов.
Источник: vokrugsveta.ua
Теги: Донбасс, мир, исследования, ученые, мед, пчела
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