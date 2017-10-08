Все рубрики раздела
- Проверенные народные средства от кашля08:05
- ВАДИМ ЗЕЛАНД: ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЕРИТЬ В БОЛЕЗНИ. ИХ НЕТ!22:24
- Это должна знать каждая мама! Что нельзя, а что нужно делать при высокой температуре у ребенка!21:41
- ТОП-7 секретов легкой уборки21:03
- Во всем мире мед отравлен инсектицидами18:42
- В каком случае кофе поможет похудеть11:06
- Чем опасен для глаз синий свет экрана?08:36
- Зима близько: п'ять способів зігрітися 08:06
- Простой способ измерения температуры без градусника21:59
- Действенные методы от головной боли при смене погоды20:49
Проверенные народные средства от кашля
Молоко с минеральной водой помогут при кашле.
Теплое молоко, смешанное с минеральной водой, поможет быстрее вывести мокроты, а травяные отвары – смягчат кашель и воспаленное горло, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Смягчить кашель помогут отвары трав, а быстрее откашляться – молоко с минералкой. Об этом рассказала врач Виктория Савицкая.
Сильный кашель провоцирует раздражение горла, что отодвигает процесс выздоровления. По словам специалиста, так нередко получается замкнутый круг: человек кашляет и сильно раздражает слизистую, а в результате этого – усиливается кашель. Однако силой воли «не кашлять» не получается. Потому специалисты советуют успокаивать раздраженное горло отварами ромашки, шалфея, мяты.
«Просто заливаем кипятком эти травы, как обычный чай, но не забывайте, что настаивать их нужно на 10 минут дольше. Прекрасно справляется с кашлем и раздраженным горлом смесь из измельченных яблок, лука и меда (в равных количествах), которую принимают по ложке 3-4 раз в день» - отметила врач.
Назначать самому себе сильнодействующие лекарства и порошки от простуды специалист не рекомендует, а леденцы от кашля вполне приемлемы.
«В большинстве из них действующим веществом является антисептик с широким спектром действия. Такие леденцы не вредны, и принимать их можно без назначения врача. Но не ждите, что они избавят вас от кашля, единственное, что им под силу – смягчать горло и снять неприятное ощущение «першения».
Куда действеннее при кашле эфирные масла-антисептики аниса, пихты, эвкалипта, гвоздики, перечной мяты. Так же можно приготовить дома раствор для полоскания: растворите в стакане теплой воды чайную ложку (без горки) морской соли, столько же соды и несколько капель йода С последним главное не переборщить – иначе рискуете обжечь слизистую» - предупредила эксперт.
Врач также посоветовала испольховать проверенное средство от кашля - теплое молоко и минеральная (щелочная) вода, смешанные в равных пропорциях. Этот напиток нужно пить несколько раз в день, он помогает быстрее откашливаться и выводить мокроты.
Источник: hronika.info
Теги: Донбасс, молоко, кашель, мед, ромашка, шалфей
- От кашля детям помогут травки и мёд
- Бойовика, який пригостив "смертельним" медом українських військових, засудили на 15 років
- В Украине запретят продажу домашнего молока
- Простой ларингит может довести ребенка до реанимации
- Салаты с цитрусовыми и сухофруктами. Пальчики оближешь!
- Зона донбасских боёв пахнет гарью и мёдом
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе19:36
- В Мариуполе столкнулись два авто18:03
- Журналисты попали под обстрел под Красногоровкой17:44
- В Селидово наркотические булочки не попали к адресату15:20
- На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков14:41
- В Мариуполе на месте пожара нашли гранату13:24
- В МВД сообщили, сколько пограничников погибло на Донбассе08:53
- Школа в Мариуполе получит имя в честь легендарного украинского футболиста 07:29
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- У Карпатах добудували Бескидський тунель08:55
- Якби війни не було, наші політики вигадали б її08:43
- В Украине вдвое подорожает интернет08:22
- Проверенные народные средства от кашля08:05
- Причины для остановки водителя полицией07:46
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал07:27
- ВАДИМ ЗЕЛАНД: ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЕРИТЬ В БОЛЕЗНИ. ИХ НЕТ!22:24
- ЗА УБИЙСТВО ОТЦА УЧАСТНИКУ АТО ДАЛИ ДВА ГОДА УСЛОВНО22:04
- Это должна знать каждая мама! Что нельзя, а что нужно делать при высокой температуре у ребенка!21:41
- В Австралии кенгуру устроили драку посреди дороги21:22
- Проверенные народные средства от кашля08:05
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал07:27
- ВАДИМ ЗЕЛАНД: ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЕРИТЬ В БОЛЕЗНИ. ИХ НЕТ!22:24
- Это должна знать каждая мама! Что нельзя, а что нужно делать при высокой температуре у ребенка!21:41
- ТОП-7 секретов легкой уборки21:03
- Спасти рядового Шарика. Как волонтеры спасали раненых животных в Калиновке20:08
- Украине нужно печатать больше денег и не копировать Запад - знаменитый экономист19:18
- Во всем мире мед отравлен инсектицидами18:42
- В каком случае кофе поможет похудеть11:06
- Шаг к миру или сдача интересов. Что произошло в Раде09:25
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- Более миллиона украинцев уже сейчас получили повышение пенсий на 1000 гривен
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят
- Переселённые и бездомные: мучения ВПЛ продолжаются
- У Меркель прокомментировали закон об особом статусе Донбасса
- Реинтеграция Донбасса: как закон может повлиять на ситуацию в зоне АТО
- Визит саудовского монарха в РФ: что это означает для Украины
- Чем опасно низкое давление и как его лечить
- У Кучмы рассказали о прогрессе в Минских переговорах