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Ранее неизвестные "законы" долголетия индийских йогов
Индийские старцы давно знают, как продлить жизнь и оставаться здоровым до последних дней.
Во-первых, необходимо понять, что все, что вам нужно для здоровья, уже заложено в вас природой. Человеческое тело обладает удивительной способностью восстанавливаться и даже регенерировать клетки. Древние не употребляли таблеток, используя лишь медикаменты, которые давала природа. Во-вторых, нужно нормализовать работу кишечника.
В-третьих, избавьте себя от волнений. Индийцы считаются самой спокойной нацией в мире. Даже в самой нервозной ситуации они обычно говорят: "Ничего, завтра все будет лучше".
Многочисленные исследования, которые проводили европейцы в Индии, показали, что большинство долгожителей, чей возраст составлял более 120 лет, до сих пор живут по законам предков: пьют домашнее вино, большую часть времени проводят на свежем воздухе, много двигаются и не изменяют супругам. Они питаются исключительно тем, что выращено на собственных огородах, а не куплено в магазине, и дважды в год проводят голодание, чтобы очистить организм.
Немаловажным условием высокой продолжительности жизни было особое к ней отношение. Древние люди умели радоваться успехам ближних, не завидовать, чувствовать себя частью племени и не волноваться о будущем. Жить сегодня и сейчас, ничего не планируя и не сожалея о содеянном, – вот девиз индийского счастья. Поучитесь такому отношению к жизни у животных, говорят индусы, они не переживают о мелочах и безумно радуются малому: свежей косточке, солнечному дню, игре с хозяином. Посмотрите, как много в жизни причин для счастья. У каждого человека их гораздо больше, чем он думает. Нашу жизнь отравляет стремление стать кем-то, кем мы не являемся, и иметь то, что имеют другие. Алчность и зависть – главные причины несчастья и нездоровья людей.
Три полезных совета:
Каждое утро выпивайте стакан теплой воды с лимоном.
Массируйте ноги и руки, чтобы улучшить кровообращение.
Съедайте одну ложку меда с куркумой или корицей ежедневно.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, здоровье, закон, долголетие, вода
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