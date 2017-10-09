Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість

09.10.2017 17:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість

Втома, пригніченість, забудькуватість, безсоння... Це не наслідки стресових ситуацій - це недостача вітамінів, зокрема В9 (фолієва кислота). Яку користь несе організму цей вітамін? Детальніше читайте у "Країні здоров'я".

Якщо ви відчуваєте себе виснаженим то це означає що вашому організму не вистачає вітамінів. Організм таким чином проявляє захисну реакцію на несприятливі умови і переводить себе у більш економний режим. Коли ви поповнюєте запаси фолієвої кислоти, ви відчуваєте прилив енергії та життєвих сил адже утворюються гормони щастя, один з яких - серотонін. Серотонін заспокоює та лікує нервову систему, забезпечує здорове функціонування організму та сон.

За недостачі фолієвої кислоти може утворитись недокрів'я. Цей вітамін може порятувати від таких неприємних симптомів як порушення травлення, біль у черевній порожнині, нудота, діарея, запалення слизової оболонки губів, язика. Пояснюється це так: він бере участь у стимуляції процесів вироблення соляної кислоти в шлунку. 

Де ж знайти фолієву кислоту?
Джерелом вітаміну В9 є також цільні зернові, зокрема проросла пшениця, хліб з борошна грубого помелу, гречані, вівсяні крупи та пшоно, бобові, мед, волоські горіхи, яблука, абрикоси, апельсини, жовток, домашній сир, дріжджі, куряча та теляча печінка.



Теги: Донбасс, здоровье, фолиевая кислота
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх