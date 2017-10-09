Продукты, которые крайне полезны для сердца

09.10.2017 20:27

Мало-мальски грамотный человек на вопрос, что из пищи полезно для сердца, ответит: рыба, яблоки и орехи. И, безусловно, будет прав. Между тем, есть и другие продукты, которые крайне необходимы для надежной работы человеческого «мотора». О них и поговорим.

Льняное масло

Страсти вокруг омеги-3 полиненасыщенных жирных кислот в среде кардиологов кипят нешуточные. Начались они после того, как датский врач Йорн Дуерберг предположил, что гренландские эскимосы практически не болеют сердечнососудистыми заболеваниями, потому что питаются рыбой, богатой именно этим видом жирных кислот.

Случилось это в 70-х годах прошлого века, но начавшая эйфория постепенно сменилась острожным разочарованием. Так, американцы пришли к выводу, что ежедневное употребление 1-го грамма БАДов (биологически активных добавках) с омегой-3 ПНЖК не оказало желаемого профилактического действия. Однако более точное статистическое исследование показало, что риск инфарктов всё же уменьшается на 30%, вот только тогда, когда речь идет не о БАДах, а о натуральных продуктах. Вскоре выяснилось, что две столовой ложки льняного масла (без тепловой обработки), которым, к примеру, заправили салат, по своему оздоровительному влиянию на сердце не уступают стейку красной рыбы.

Горький шоколад

Самым настоящим врагом сердца является холестерин. «Он закупоривает сосуды и несет риск тромбообразования, — говорит французский кардиолог Жан Купидье. – Лучшая профилактика – это горький шоколад, в идеале с содержанием какао-бобов, вплоть до 99%. Вообще, шоколад, где какао-бобов меньше 70%, эффекта уже не даст. Хуже того, будет способствовать лишнему весу».

Черника

Ягоды этого кустарника считаются полезными для нормализации работы сердца. Дело в том, что в них имеется антоциан — гликозид из семейства флавоноидов, — тот самый, который делает полезным красное вино. По медикаментозной эффективности свежая черника не уступает ряду препаратов в части стимулирования холестеринового обмена. Многочисленные исследования показали, что употребление черники резко сокращает окислительный стресс, вызывающий атеросклероз. В частности, пятимесячный курс приема порошка из сушеной черники снижает риск образования бляшек на артериях вдвое.

Оливковое масло

Кардиолог Жан Купидье призывает людей, заботящихся о своем сердце, обратить внимание помимо горького шоколад также на оливковое масло, причем, только первого холодного отжима. Оказывается, в нем содержатся полифенолы, которые укрепляют сердечные кровеносные сосуды. «Забудьте сливочное масло, — говорит врач. – Отказ от него в пользу оливкового в среднем продлевает жизнь на 5-7 лет».

Мясо курицы и индейки

Ученые из нью-йоркского университета исследовали 1400 женщин среднего возраста. У всех у них было больное сердце. Анализы проводились, как говорится, «с пристрастием». Выяснилось, что в крови пациенток наблюдалось крайне мало сульфокислоты — таурина. Это вещество, получившее название от латинского слова taurus — бык, было выделено из бычьей желчи немецким физиологом Фридрихом Тидеманом еще в 1827 году.

Считалось, что оно обладает противокатарактным действием и не ярко выраженным кардиотоническим и гипотензивным свойствами. Заинтересовавшиеся этим фактом американцы также установили, что их подопечные практически не ели ни курицу, ни индейку. Зато у других дам, которые регулярно питались темным мясом домашней птицы (ножками), уровень таурина был значительно выше, да больных ишемической болезнью сердца среди них было несоизмеримо меньше, чем в среднем по стране. Влияет ли темное мясо птицы также благотворно на мужское сердце, пока не выявлено.

Лимская фасоль

Калий и натрий – вечные соперники. Если в клетке преобладают ионы калия, то они вытесняют ионы натрия, и наоборот. Эти два химических элемента на клеточной мембране находятся «по разные стороны баррикады», а их концентрация влияет на кислотно-щелочной баланс.

Если калия не хватает, то на его место проникает натрий, вызывая самый настоящий отек клетки в частности, и миокарды в целом.

Аналогичная картина наблюдается и с другими химическими соперниками. Точно так, как натрий – это «противник» калия, кальций – антагонист магния, нехватка которого приводит уже к аритмии. Дело в том, что переизбыток кальция «перенапрягает» сердечные мышцы, не давая им возможности «расслабиться и немного отдохнуть». Впрочем, его нехватка также опасна. Именно поэтому в рационе должны быть продукты с высоким содержанием калия, магния и кальция. В этом плане интересна лимская фасоль. 200 грамм этих бобовых обеспечат человека 955 мг калия при суточной норме 4700 мг.

Помидоры

Антиоксидант ликопин, который эффективно защищает сердечную кровеносную систему от атеросклероза, имеется во многих продуктах, но уникальность томатов состоит в том, что благодаря им ликопин легко доставляется в организм. Особенно полезны помидоры людям, страдающим тахикардией, экстрасистолией и мерцательной аритмией. Например, в итальянских сельских регионах, где жители ежедневно питаются томатами, наблюдается значительно больше людей, которые отметили своей вековой юбилей, чем в целом по Европе

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на russian7.ru



